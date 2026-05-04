Agricultura detecta una tregua en el gasóleo agrícola y los piensos, mientras los fertilizantes siguen disparados

El precio del gasóleo agrícola ha dado un pequeño respiro al sector primario de Baleares al cerrar abril con una bajada semanal del 4,67 %. También los piensos se mantienen, por ahora, contenidos gracias al esfuerzo de los proveedores y al uso de existencias previas. Sin embargo, la principal preocupación continúa estando en los fertilizantes, cuyo coste sigue al alza y acumula nuevos incrementos durante el último mes.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha actualizado su informe semanal sobre el impacto económico de la crisis internacional derivada del conflicto en Oriente Próximo en el sector primario y pesquero balear.

Según los últimos datos, los costes de producción siguen en niveles elevados, aunque algunos insumos muestran una contención temporal. Es el caso de los piensos, donde los principales proveedores todavía no han trasladado íntegramente al sector el aumento de los costes logísticos y de transporte. Esta situación permite cierto margen a ganaderos y productores, aunque el informe advierte de que podrían producirse ajustes de precios durante el mes de mayo.

En el caso del gasóleo agrícola, el mercado cierra abril en una situación que el informe define como de “meseta elevada”. En las gasolineras de Baleares, el precio medio mensual se sitúa en 1,606 euros por litro, un 5,93 % más que el mes anterior. No obstante, en la última semana de abril se ha registrado una bajada del 4,67 %, hasta los 1,553 euros por litro.

Impacto de la insularidad

Pese a esta corrección, el precio del gasóleo agrícola en Baleares continúa por encima de la media peninsular, situada en 1,481 euros por litro. En la venta restringida a través de cooperativas, el precio medio mensual en las islas alcanza los 1,4213 euros por litro, con una subida mensual del 7,72 %. Este canal mantiene precios inferiores a los de las gasolineras, aunque sigue reflejando el impacto de la insularidad y de los costes logísticos.

En cuanto a los piensos y las materias primas, la actualización del 27 de abril confirma una cierta estabilidad durante el mes. Los proveedores no han aplicado todavía las subidas previstas de 10 euros por tonelada en el transporte y de entre 10 y 15 euros por tonelada en los piensos.

Así, el maíz se sitúa en 359,52 euros por tonelada con transporte incluido, ligeramente por debajo de los 360,11 euros por tonelada registrados a finales de marzo. La cebada baja de 357,57 a 352,24 euros por tonelada, mientras que el trigo forrajero se sitúa en 361,13 euros por tonelada, también por debajo de la anterior actualización.

El informe, sin embargo, advierte de que esta estabilidad puede ser temporal. Agricultura señala que responde en buena medida a la absorción de costes por parte de la distribución y a la gestión de existencias previas. Además, la harina de soja continúa tensionada y alcanza los 581,32 euros por tonelada con transporte incluido, un 7,5 % más que el mes anterior.

Fertilizantes

La situación más delicada continúa siendo la de los fertilizantes. La urea granulada, que en la anterior actualización estaba en 0,810 euros por kilo, cierra el periodo en 0,880 euros por kilo. La media estimada de abril se sitúa en 0,862 euros por kilo, un 7,84 % más que en marzo y un 32,4 % más desde el inicio de la crisis.

También suben los fertilizantes complejos. El NPK 15-15-15 alcanza una media estimada en abril de 0,782 euros por kilo, con un incremento del 14,30 % respecto a marzo. Por su parte, el NPK 20-7-10 se sitúa en 0,848 euros por kilo, un 12,99 % más. El nitrato potásico registra la subida más intensa, con una media estimada de 1,360 euros por kilo, un 17,17 % más que en marzo.

El director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha señalado que los datos confirman que el sector continúa en un escenario de costes elevados. También ha destacado que el seguimiento constante permite conocer qué incrementos ya se han trasladado a agricultores, ganaderos y pescadores, y cuáles permanecen contenidos de forma temporal.

Fernández ha remarcado que la evolución del precio de los fertilizantes centra la preocupación de la Comisión Europea, del Ministerio y de las comunidades autónomas. Según ha explicado, el 40 % de la urea que necesita Europa circula a través del estrecho de Ormuz y la fabricación de fertilizantes en plantas europeas depende en gran medida del gas procedente de Oriente Medio. Además, ha recordado que el precio de los fertilizantes nitrogenados está vinculado en un 90 % al precio del gas.

El Govern ya ha aprobado 13,5 millones de euros en ayudas directas al sector primario para compensar el incremento de los costes de producción. Estas ayudas forman parte del Decreto ley para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán, que contempla una movilización global de 160,75 millones de euros.

Del total destinado al sector primario, 5 millones irán a inversiones agrarias, 3,5 millones al sobrecoste de la alimentación del ganado, 1,5 millones al sobrecoste de los fertilizantes, 1 millón a otros insumos agrarios, 1 millón a una nueva convocatoria de bonos de producto local, 750.000 euros al sobrecoste del combustible agrícola y otros 750.000 euros al combustible pesquero.

Noticias relacionadas

La Conselleria seguirá elaborando informes periódicos para monitorizar la evolución de los mercados y adaptar las medidas de apoyo a las necesidades reales del sector. En un contexto marcado todavía por la incertidumbre internacional, el Govern defiende una estrategia basada en datos, anticipación y ayudas directas para reducir el impacto de los sobrecostes en las explotaciones agrarias, ganaderas y pesqueras de Balears.