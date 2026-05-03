Costumari Popular
Maig calent i plujós fa l’any ric i abundós
Avui, sant Felip i sant Jaume Menor
Sant Felip i Sant Jaume el Menor són dos dels dotze apòstols de Jesús, venerats conjuntament per l’Església el 3 de maig. Felip era originari de Betsaida, mentre que Jaume el Menor (fill d’Alfeu) va néixer a Galilea. Ambdós van ser màrtirs per la seva fe. Sant Felip va ser un dels primers deixebles cridats per Jesús. Es diu que va predicar a Frígia i va morir màrtir a Hieràpolis. Sant Jaume el Menor, anomenat així per diferenciar-lo de Jaume el Major (germà de Joan). Es creu que va ser el primer bisbe de Jerusalem i va morir màrtir devers l’any 62 dC. Se celebren junts perquè les seves relíquies van ser traslladades a la basílica dels Sants Apòstols a Roma el 3 de maig del segle VI. La tradició popular els associa amb la primavera i en algunes zones són considerats patrons de diversos oficis.
Refranys i expressions del món
Sobre la vida: «Tot el món és món, menys Montuïri, que és més que el món». Sobre la realitat: «Pren les coses tal com són i, sinó, ves-te’n del món». Sobre l’esforç: «El món és dels qui matinegen». Sobre la queixa: «Molts del món es queixen, però no el deixen». «Roda el món i torna al Born»: indica que per molt que viatgem o canviem, sovint acabam tornant al mateix lloc o situació d’inici. «A cada món, el seu neguit»: cada lloc o situació té els seus propis problemes. «Tot el món és camp»: vol dir que hi ha lloc per a tothom i oportunitats a tot arreu. «El món és petit» (o «un mocador»): s’usa quan es produeixen coincidències inesperades.
Pensaments negatius (I)
La nostra ment no para mai i sovint és ella la que ens provoca unes emocions o unes altres en funció dels nostres pensaments. Els pensaments negatius automàtics són molt comuns i ens sabotegen sovint fent que estiguem de mal humor o que perdem autoestima. 1. Por al què diran: es una de les pors més comunes. És un procés psicològic que fa preocupar-nos de si algú ens mirarà malament, si ens jutjaran o criticaran. És qualsevol pensament que fa que estiguem més pendents del que creiem que els altres pensen, que del que sentim o com som. 2. Creure que alguna cosa pot sortir malament: pensar que alguna cosa pot sortir malament és un pensament negatiu molt potent, frustrant i sabotejador. És fàcil deduir que si pensam d’aquesta manera abandonem fins i tot abans de començar.
El camp aquest mes
Maig és un mes clau de transició i creixement intensiu. Es planten massivament hortalisses d’estiu, es recullen productes de primavera, i els fruiters primerencs comencen a oferir els seus primers fruits, marcant la plenitud del cicle de l’horta illenca i la preparació per a l’estació càlida. Els camps de blat i ordi ja estan formats i comencen a espigar i a prendre el color daurat (groguejar) que precedeix la sega de l’estiu.
Els cultes agraris
Les fires, els balls, les celebracions d’aquest mes constituïen veritables cerimònies rituals de cultes agraris relacionats amb la fertilitat, la fecundació de la terra i la reproducció de llavors. Ja hem viscut la bona fira de Santa Maria, avui la de Sineu, i seguirà la de Sencelles, i Lloret... És molt possible que en temps reculats hagués figurat com un dels ritus d’aquests cultes l’aparellament carnal dels celebrants. Amb el cristianisme, aquest acte es va substituir pel més simbòlic del ball; la dona sempre duia la doma, ja que en els cultes primitius es creia que elles, per raó del sexe, afavorien la germinació de les llavors. En segons quins indrets s’encenien fogueres amb les males herbes del camp creient que d’aquesta manera s’allunyaven els mals esperits que podien fer malbé les collites.
Herbes remeieres
Diuen que al mes de maig és quan les herbes tenen més valors curatius, per això aquest és el mes més apropiat per recollir les herbes per fer xarops i altres remeis casolans. Convé collir la camamil·la, la cossiada, la trencapedra, l’herba Lluïsa, la paradella, l’herba de capseta, el romaní, el llevamans..., també podeu arreplegar flor de taronger, perquè el xarop d’aquesta flor protegeix dels atacs de nirvis; també la mel de maig té efectes curatius.
Sabíeu que...?
-Dilluns (4) és el Dia d’Star Wars; també el Dia Mundial de l’Asma. Dimarts (5) és el Dia Internacional de les Comares. Dimecres (6) és el Dia Mundial de la Rialla; també el Dia Internacional sense Règim. Dijous (7) és el Dia del Benestar Digital. Divendres (8) és el Dia de la Creu Roja. Dissabte (9) és el Dia d’Europa; també es commemora les Víctimes de la II Guerra Mundial.
-Avui és la Fira de Sineu. Va ser establida per privilegi del rei Sanç l’any 1318, i constitueix un excel·lent lloc on adquirir aliments i productes artesanals i delectar-se amb la millor gastronomia tradicional.
-A es Llombards (Santanyí) se celebra la Fira des Tondre. I a Selva, la Fira i Festa de la Creu (fira artesana i cultural).
-Avui, a Búger, celebren la Festa des Jai, amb la trobada al bosc de Binissatí.
-Rentar-se la cara amb la rosada de maig fa desaparèixer els grans de la cara. Era creença, també, que els dragons s’aferraven a la pell; per això si ho feien a una dona embarassada, el fill naixia amb la marca del dragó. També deien que si es bevia aigua d’un pou o cisterna on hi hagués caigut un dragó, es perdien els cabells. « Cuidar l’entorn on vivim i ser respectuosos amb la natura que ens envolta, perquè no tenim cap dret a fer-la malbé». «Assumir que el món no sempre és just i que la vida, de vegades, no ens posa les coses gens fàcils.» (Actituds universals que podrien canviar el món).
