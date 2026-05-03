La Fira de Sineu resiste a una mañana pasada por agua

Un día de paraguas y Fira en Sineu. La celebración de la tradicional feria de mayo de la localidad estuvo marcada este domingo por la inestabilidad meteorológica, especialmente durante las primeras horas del día, cuando la lluvia apareció y condicionó tanto el arranque de la jornada.

Los chubascos, intermitentes pero persistentes a primera hora de la mañana, redujeron la afluencia inicial de visitantes y obligaron tanto a comerciantes como participantes a proteger puestos y mercancías.

A medida que avanzó la jornada, la situación tendió a estabilizarse, lo que permitió una progresiva llegada de público al municipio, que disfrutó de la amplia oferta de actividades de la muestra tradicional.

Como es habitual, el núcleo urbano y el recinto des Fossar concentraron buena parte de la actividad, con presencia de muestras ganaderas, puestos de producto local y exhibiciones vinculadas al sector primario.

El programa de la feria incluyó la tradicional muestra de animales de razas autóctonas y de otras procedencias, así como concursos y exposiciones relacionadas con la ganadería, entre ellos el concurso morfológico de oveja mallorquina y el del caballo mallorquín, celebrado en el espacio de Son Pinet.

El público también pudo visitar exposiciones de maquinaria agrícola, vehículos clásicos y productos con denominación de origen de Balears.

Asimismo, las calles del centro acogieron la habitual oferta de artesanía, plantas y producto ecológico, mientras que distintos espacios municipales albergaron exposiciones culturales y artísticas. La jornada se completó con actividades complementarias repartidas por diferentes puntos del municipio.