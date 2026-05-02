Sóller siembra el futuro de su tradición con la segunda edición del Firó infantil

La Plaza de la Constitución de Sóller ha vuelto a vibrar este sábado con la energía de los más pequeños en la celebración de la segunda edición del Firó infantil. Este simulacro, diseñado específicamente para menores de entre 3 y 10 años, nació con el objetivo de transmitir a las nuevas generaciones la esencia de la histórica rememoración de las batallas entre moros y cristianos que tuvieron lugar el 11 de mayo de 1561. En esta ocasión, el protagonismo recayó en Bruna Enseñat y Paula Quetglas, quienes encarnaron con orgullo a las Valentes Dones infantiles, liderando una recreación donde el valor y la tradición fueron los principales ingredientes.

Bajo la atenta y emocionada mirada de muchos padres y familiares, los niños recrearon el desembarco y el posterior saqueo de la plaza, para terminar con la contraofensiva de las tropas payesas.

Firó infantil / J.Mora

El estrépito festivo y el colorido de los atuendos marcaron una jornada en la que los colectivos de Moros, Payeses y Payesas, junto al Ayuntamiento de Sóller, han vuelto a volcarse para asegurar que la identidad del municipio perdure en los más jóvenes a través de un entorno seguro y didáctico centrado en la principal fiesta del municipio que goza de la protección oficial por ser Fiesta de Interés Cultural desde hace diez años.

11 de mayo

Sin embargo, este evento infantil solo es el preludio del gran día. El próximo lunes, 11 de mayo, Sóller vivirá su jornada más esperada con la celebración del Firó, la fiesta magna que este año volverá a congregar a 8.500 personas entre participantes y público. La batalla final en la plaza de la Constitución promete ser, una vez más, un espectáculo multitudinario de pólvora y fervor histórico. Para garantizar el buen funcionamiento de la fiesta, los colectivos organizadores y el consistorio ultiman estos días los detalles logísticos, recordando que el acceso al recinto estará estrictamente limitado a quienes porten la pulsera identificativa distribuida por el municipio.

Dada la magnitud del evento, se ha diseñado un ambicioso plan de seguridad que contará con un dispositivo de 160 efectivos pertenecientes a diversos cuerpos policiales y de emergencias. Todo está listo para que el corazón de la Serra de Tramuntana vuelva a rugir, recordando aquel mayo de 1561 en una celebración que, gracias al impulso de los más pequeños, asegura su continuidad por muchos años más 465 años después de producirse.