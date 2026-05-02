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Calvià amplía la atención a turistas víctimas de delitos

La oficina del SATE de Magaluf registró 1.306 asistencias el año pasado, frente a las 163 contabilizadas en Peguera

El SATE de Magaluf

El SATE de Magaluf / DM

Redacción Part Forana

El Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE) de Calvià amplía este año su periodo de funcionamiento y prestará servicio durante seis meses, de mayo a octubre, según informó el Consistorio en un comunicado. Hasta ahora, este recurso dirigido a visitantes extranjeros víctimas de infracciones penales operaba entre junio y septiembre, por lo que el Ayuntamiento incorpora dos meses adicionales a la campaña habitual.

El servicio funciona en dependencias de la Guardia Civil y se presta en colaboración con el Ministerio del Interior. Su objetivo es facilitar la atención a turistas que han sufrido robos, hurtos u otros delitos durante su estancia, especialmente en el momento de interponer denuncias o recibir orientación sobre los trámites posteriores.

Actualmente hay dos puntos SATE activos en el municipio. En Magaluf, el servicio de interpretación se ofrece de lunes a domingo, mientras que en Peguera funciona de lunes a viernes. Los datos de la temporada pasada reflejan un uso desigual entre ambas oficinas. En 2025, el SATE de Magaluf atendió a 1.306 turistas extranjeros, frente a los 163 registrados en Peguera.

La mayoría, británicos

En el primer caso, la mayoría de usuarios fueron ciudadanos británicos, seguidos de alemanes, italianos y franceses. En Peguera, en cambio, predominaron los turistas alemanes, con una edad media superior a la de los usuarios atendidos en Magaluf.

La ampliación del calendario se produce en un contexto en el que Calvià mantiene actividad turística más allá de los meses centrales del verano.

Mayo y octubre, tradicionalmente considerados meses de temporada media, concentran cada vez más presencia de visitantes, lo que incrementa también la necesidad de mantener dispositivos de atención específicos, según argumentaron desde el Ayuntamiento.

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El SATE está pensado para reducir las dificultades idiomáticas y administrativas que afrontan los turistas cuando son víctimas de un delito en otro país. La posibilidad de ser atendidos en su idioma facilita la presentación de denuncias y evita que el procedimiento se convierta en un obstáculo añadido.

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