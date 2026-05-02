Calvià amplía la atención a turistas víctimas de delitos

El Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE) de Calvià amplía este año su periodo de funcionamiento y prestará servicio durante seis meses, de mayo a octubre, según informó el Consistorio en un comunicado. Hasta ahora, este recurso dirigido a visitantes extranjeros víctimas de infracciones penales operaba entre junio y septiembre, por lo que el Ayuntamiento incorpora dos meses adicionales a la campaña habitual.

El servicio funciona en dependencias de la Guardia Civil y se presta en colaboración con el Ministerio del Interior. Su objetivo es facilitar la atención a turistas que han sufrido robos, hurtos u otros delitos durante su estancia, especialmente en el momento de interponer denuncias o recibir orientación sobre los trámites posteriores.

Actualmente hay dos puntos SATE activos en el municipio. En Magaluf, el servicio de interpretación se ofrece de lunes a domingo, mientras que en Peguera funciona de lunes a viernes. Los datos de la temporada pasada reflejan un uso desigual entre ambas oficinas. En 2025, el SATE de Magaluf atendió a 1.306 turistas extranjeros, frente a los 163 registrados en Peguera.

La mayoría, británicos

En el primer caso, la mayoría de usuarios fueron ciudadanos británicos, seguidos de alemanes, italianos y franceses. En Peguera, en cambio, predominaron los turistas alemanes, con una edad media superior a la de los usuarios atendidos en Magaluf.

La ampliación del calendario se produce en un contexto en el que Calvià mantiene actividad turística más allá de los meses centrales del verano.

Mayo y octubre, tradicionalmente considerados meses de temporada media, concentran cada vez más presencia de visitantes, lo que incrementa también la necesidad de mantener dispositivos de atención específicos, según argumentaron desde el Ayuntamiento.

El SATE está pensado para reducir las dificultades idiomáticas y administrativas que afrontan los turistas cuando son víctimas de un delito en otro país. La posibilidad de ser atendidos en su idioma facilita la presentación de denuncias y evita que el procedimiento se convierta en un obstáculo añadido.