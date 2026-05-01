Son Servera reserva 300 plazas de aparcamiento en la costa para los residentes

Son Servera estrenó este primero de mayo tres zonas de aparcamiento para residentes en la zona costera, que albergarán unas 300 plazas.

Dos de ellas estarán ubicadas en Cala Millor, en las calles Eucaliptus y Na Llambies, y la tercera en Cala Bona, junto al actual parking situado al lado del puerto marítimo. Solo podrán acceder a estas zonas los vehículos matriculados y que paguen el impuesto de circulación en el municipio.

Los vecinos que quieran utilizar estos aparcamientos deberán solicitar una autorización, bien en las oficinas de atención al ciudadano de Son Servera y Cala Millor, o de manera telemática a través de la página web municipal.

El plazo para solicitarla estará abierto hasta el próximo 30 de junio y la autorización tendrá una vigencia de cuatro años. El resto de vehículos tendrá prohibido el acceso para estacionar, bajo riesgo de sanción económica.

Priorizar a residentes

Con esta medida, el consistorio pretende priorizar a los residentes en los aparcamientos públicos. «Sabemos que la presión que tenemos de coches de alquiler en plena temporada turística es el principal problema. Luchamos para que el residente tenga una oportunidad de poder aparcar más próximo a su casa», expresó el regidor de Movilidad, Bernardo Grimalt, quien también destacó que esta no será la solución definitiva, aunque sí supondrá un paso importante hacia una solución real para los vecinos.

Por otro lado, el alcalde, Jaume Servera, destacó el gran problema de aparcamiento que sufre el municipio durante la temporada turística, especialmente en la zona costera.

Con la entrada en vigor de esta normativa, señaló, se da respuesta a una reivindicación vecinal histórica que desde hoy ya es una realidad.

Desde este mismo día, la Policía Local ya está informando de la entrada en vigor de la normativa, aunque por el momento no se impondrán sanciones. No obstante, las autoridades advierten de que estas comenzarán a aplicarse próximamente.

La medida se aplicará en una de las zonas con mayor presión de estacionamiento del municipio, especialmente durante los meses de verano, cuando el aumento de población y la presencia de vehículos de alquiler dificultan el aparcamiento a los residentes. El Ayuntamiento defiende que estas áreas reservadas permitirán ordenar mejor el uso del espacio público y evitar que los vecinos queden desplazados de los aparcamientos más próximos a sus viviendas.