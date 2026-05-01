Dubai Holding impulsa una reforma millonaria del hotel Jumeirah Port Sóller con una inversión de 31 millones de euros

Renovación de arriba abajo. Dubai Holding llevará a cabo una importante reforma del complejo turístico Jumeirah Port Sóller con una inversión que alcanzará los 31 millones de euros. Se trata de la mayor inversión hotelera en el municipio desde la construcción del propio establecimiento, que abrió sus puertas en abril de 2012.

Con esta actuación, la propiedad prevé una renovación integral tanto de las habitaciones como de los espacios comunes. El proyecto incluye trabajos de demolición y una nueva distribución de los volúmenes interiores del complejo, con el objetivo de dar un nuevo impulso a un hotel que ostenta la categoría de cinco estrellas gran lujo.

Los promotores ya han presentado el proyecto al Ayuntamiento, junto con la correspondiente solicitud de licencia, para iniciar la tramitación del expediente y obtener el preceptivo permiso municipal. La ejecución de una reforma de estas características supondrá también una notable entrada de recursos para las arcas municipales, ya que las tasas asociadas a la licencia superan el millón de euros.

El Jumeirah Mallorca está situado en un complejo de edificios construidos sobre el acantilado de sa Talaia. Hace apenas tres meses, la propiedad pasó a manos de Dubai Holding, después de que la sociedad alemana Deka Immobilien formalizara la venta del activo, que ya gestionaba bajo la marca Jumeirah. Según indicaron ambas compañías, la operación respondía a motivos estratégicos y no afectaba ni a los clientes ni al funcionamiento del complejo.

Para Dubai Holding, esta adquisición se enmarcaba en sus planes de expansión en Europa y refuerza la presencia de la marca Jumeirah en destinos turísticos de prestigio. Tanto la compra como la nueva inversión evidencian la importancia estratégica del establecimiento, que se consolida como uno de los hoteles más reconocidos de Mallorca.

Apuesta por Sóller

Con esta operación, Deka Immobilien dejó de formar parte de la propiedad tras años de gestión y de incluir el activo dentro de su fondo de inversión. La venta, que según las empresas generó un rendimiento atractivo, marcó un punto de inflexión en la trayectoria del hotel y puso de manifiesto la consolidación del turismo de lujo en Sóller y el Port.

El hotel fue inaugurado el 24 de abril de 2012, poniendo fin a más de una década de construcción, con varias paradas incluidas. El establecimiento abrió entonces sus puertas con una oferta que incluye restaurantes, bares, spa, piscinas y un entorno marcado por el lujo y la integración paisajística. En aquel momento contaba con una plantilla de 140 trabajadores.