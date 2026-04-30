Sóller dice basta: El colapso de la carretera asfixia la economía y despierta la amenaza de movilizaciones

La paciencia de los habitantes de Sóller ha llegado a su límite. El municipio vive una situación de colapso crónico que ayer volvió a mostrar su cara más cruda con retenciones que superaron la hora de espera en la carretera Ma-11.

La masiva llegada de vehículos, encabezada por una avalancha de coches de alquiler de turistas, convirtió el acceso al valle en una ratonera impracticable, con los aparcamientos completamente desbordados y un centro urbano donde la movilidad era inexistente, tanto para los vehículos como para los peatones que intentaban transitar por unas calles totalmente saturadas.

Esta parálisis circulatoria no es solo un inconveniente logístico, sino un golpe directo a la línea de flotación de la economía productiva. Sebastià Aguiló, herrero de profesión y miembro del sector industrial como representante en el clúster Sóller Bon Dia y concejal en la oposición por Seny i Sentit, ha denunciado los graves perjuicios económicos que este caos genera a diario.

Aguiló lamenta que las empresas locales y los profesionales que deben desplazarse a Sóller para trabajar sufren pérdidas económicas incalculables por el simple hecho de permanecer atrapados en el asfalto. Él mismo fue testigo de esta desesperación al tener que viajar a Palma dos veces durante la jornada de ayer, quedando bloqueado casi una hora en cada trayecto de regreso.

El malestar es especialmente profundo entre los pequeños empresarios y autónomos que no tienen una dependencia directa del sector turístico. Para estos colectivos, la congestión de la Ma-11 se ha convertido en un obstáculo insalvable que les impide cumplir con sus horarios y compromisos laborales.

Estudian movilizaciones

Según explica Aguiló, la indignación ha crecido hasta el punto de que ya se están gestando movilizaciones ciudadanas. El sector industrial no descarta organizar una cacerolada o, incluso, una sentada frente a la boca del túnel de Sóller para exigir soluciones inmediatas al Govern, al Consell y al propio Ayuntamiento. "Esta situación es realmente insoportable para los pequeños empresarios que simplemente quieren trabajar para ganarse el sueldo", afirma el representante de Seny i Sentit.

Finalmente, Aguiló ha dirigido duras críticas a la gestión política de la crisis, acusando al PP de Sóller de protestar solo "con la boca pequeña" y denunciando la falta de interés real del resto de instituciones por abordar un problema que ya afecta a la paz social y a la económía del valle.

Ante un escenario de "crispación absoluta" y desesperación generalizada, según describe Aguiló, el tejido industrial de Sóller exige soluciones para poner fin a un bloqueo diario que sufre la carretera y que afecta al funcionamiento de empresas y a la movilidad de muchos ciudadanos.