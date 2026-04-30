“Siete años de espera son demasiados”: arrancan las obras clave contra las inundaciones en Sant Llorenç

Después de las inundaciones de aquel fatídico 9 de octubre de 2018, Sant Llorenç empezó a trabajar para evitar que una tragedia similar a la torrentada pudiera repetirse. Han sido siete largos años de espera pero hoy los vecinos han visto cómo se inician las obras para mejorar la capacidad de recogida del Torrent de ses Planes a su paso por la carretera de Son Servera, considerado el punto más crítico durante las inundaciones.

El alcalde de Sant Llorenç, Jaume Soler, se ha mostrado muy satisfecho en una jornada que ya tiene marcada en rojo en su calendario. “Hoy, después de siete años, se inician las obras de la variante de la Ma-15 a su paso por el núcleo de Sant Llorenç. Siete años de espera son demasiados, estamos todos de acuerdo, pero la verdad es que estos dos años de trabajo han valido la pena para poder estar hoy todos juntos aquí e iniciar las obras”, ha señalado Soler durante el acto de inicio de los trabajos.

Una vez finalizadas, en un plazo previsto de un año y con una inversión cercana a los nueve millones de euros, las obras permitirán multiplicar por cuatro la capacidad hidráulica del puente del torrente a su paso por la carretera. Actualmente, la infraestructura tiene una capacidad de recogida de 105 toneladas por segundo, que pasará a ser de 500 toneladas por segundo.

Puente

Esta mejora será posible gracias al ensanchamiento del puente que discurre bajo la carretera. La estructura actual, de 12 metros de ancho por 4,40 metros de alto, pasará a tener 58 metros de ancho por la misma altura. Además, se modificará la rotonda para evitar que actúe como barrera al paso del agua y se encauzará el torrente, que contará con muros de refuerzo para prevenir desbordamientos.

Durante la ejecución de las obras, la circulación será desviada por el interior del casco urbano del municipio.

Al inicio de los trabajos ha asistido el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio; y el alcalde de Sant Llorenç, entre otras autoridades.

Galmés tuvo un recuerdo para las víctimas de la torrentada y pidió disculpas al pueblo de Mallorca por el hecho de que esta obra haya permanecido cinco años bloqueada en las administraciones, “sin que la ciudadanía pueda comprender el retraso después de una tragedia sin precedentes en nuestra tierra”.

Cabe recordar que el estudio elaborado por el grupo de investigación en climatología, hidrología, riesgos naturales y territorio de la UIB, encabezado por el doctor Miquel Grimalt Gelabert, describía otros puntos conflictivos durante la torrentada de 2018. Las obras para solucionar el punto más crítico ya han empezado a ejecutarse, lo que supone un motivo de alegría para los vecinos ante una reivindicación histórica, aunque también hay quienes se preguntan qué ocurrirá con el resto de actuaciones pendientes.