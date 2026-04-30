Sencelles celebra el informe desfavorable al parque solar que amenaza sus últimos bosques

La directora general de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental, Paz Andrade, firmó el pasado 23 de abril una resolución que formula una declaración de impacto ambiental desfavorable del proyecto de parque fotovoltaico proyectado en la finca de Ses Planes de Sencelles, en una de las últimas zonas forestales del municipio del Pla. El informe concluye que el proyecto generaría impactos adversos significativos sobre el medio ambiente, lo que impide su autorización en los términos planteados.

La decisión ha sido celebrada públicamente por el Ayuntamiento de Sencelles, que destaca el “impacto inaceptable” del proyecto sobre el suelo forestal y los hábitats protegidos de la zona, por lo que “no puede ser autorizado tal y como está planteado”. El Consistorio, que el pasado mes de febrero ya expresó su rechazo unánime contra otra infraestructura contemplada a poca distancia de su casco urbano y que sigue adelante con la tramitación administrativa, comparte esta nueva resolución del Govern porque “va en la línea de la defensa de nuestro territorio, paisaje y patrimonio natural”.

El proyecto contempla la ocupación de 210.000 metros cuadrados (21 hectáreas) y la instalación de 33.600 paneles fotovoltaicos en lo que constituye el último espacio forestal del municipio, un hecho que había generado un amplio rechazo social. De hecho, el Ayuntamiento de Sencelles llegó a recoger alrededor de mil firmas en contra de la iniciativa, al considerar que suponía una afección irreparable sobre el entorno natural.

Entre los principales argumentos que sustentan la decisión destacan los informes desfavorables emitidos por distintos organismos del Govern y del Consell de Mallorca. El Servicio de Ordenación del Territorio del Consell informó en contra del proyecto en 2024 en una resolución que alertaba del elevado impacto sobre el territorio, la ubicación en suelo rústico de carácter forestal, el incumplimiento de condicionantes del Plan Director Sectorial Energético de las Islas Baleares (PDSEIB), así como la longitud de la línea de evacuación y el volumen de infraestructuras previstas.

Por su parte, el Servicio de Protección de Especies advierte de la alteración permanente de hábitats y de los efectos negativos sobre la biodiversidad y el paisaje, mientras que el Servicio de Gestión Forestal y Protección del Suelo considera inadecuado el cambio de uso forestal planteado.

Asimismo, la dirección general de Movilidad ha informado desfavorablemente debido a la falta de definición del cruce de la línea de evacuación con la infraestructura ferroviaria.

Destrucción de hábitats de interés comunitario

La resolución también subraya que el proyecto supone la “destrucción de una superficie considerable y significativa” ocupada por hábitats de interés comunitario protegidos por la Directiva Hábitats y que resulta incompatible con la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, al no garantizar la preservación de estos espacios ni evitar su deterioro.

Uno de los aspectos más críticos señalados en el informe es la falta de rigor en el análisis de alternativas. Según la dirección general, la elección del emplazamiento no se ha basado en una metodología objetiva que integre criterios ambientales, sociales y económicos, tal y como exige la legislación vigente.

Además, la evaluación de impactos se ha limitado a la alternativa seleccionada, sin realizar una comparación adecuada con otras opciones. El documento técnico tampoco justifica correctamente las puntuaciones otorgadas ni tiene en cuenta afecciones relevantes, como el impacto sobre hábitats de interés, lo que impide considerar la propuesta como ambientalmente preferente.

A ello se suma el incumplimiento de varias condiciones ambientales recogidas en el PDSEIB, así como la previsión de un impacto paisajístico severo y de larga recuperación.

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La resolución concluye que la implantación de un proyecto de energía renovable a costa de la eliminación de masas forestales consolidadas, que cumplen funciones ambientales clave, no se ajusta a un modelo energético sostenible.