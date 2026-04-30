El PSOE de sa Pobla denuncia pintadas ofensivas tras la fiesta de los quintos

La Agrupación Socialista de sa Pobla ha denunciado este jueves la aparición de señales de tráfico vandalizadas y pintadas ofensivas que se alinean con el ideario de la extrema derecha en varios puntos del municipio, presuntamente realizadas tras las celebraciones de los jóvenes quintos.

Según ha informado la formación, diversos elementos del mobiliario urbano han sido dañados con mensajes de contenido político, lo que ha motivado una condena pública por parte del grupo socialista. En este sentido, la portavoz municipal, Xesca Mir, ha subrayado que “la libertad de expresión y el ambiente festivo no pueden justificar acciones que perjudican al conjunto de la ciudadanía”.

Una de las pintadas hace referencia al partido ultra Vox. / PSOE

Desde el PSOE local han hecho un llamamiento al respeto y a la convivencia, destacando que sa Pobla ha sido históricamente un municipio caracterizado por la integración y la buena convivencia entre vecinos.

Asimismo, los socialistas han mostrado su preocupación por el contenido de algunas pintadas, que consideran que incluyen mensajes acusatorios contra la libertad ideológica y que, a su juicio, se alinean con discursos extremistas.

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La agrupación ha insistido en la importancia de preservar el espacio público y evitar conductas incívicas que deterioran la imagen del municipio y afectan al bienestar colectivo.