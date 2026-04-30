Inca presenta el Dijous Gros como un gran escaparate del comercio local

El Ayuntamiento de Inca ha presentado este jueves una nueva edición del Dijous Gros, la feria de primavera de la ciudad, que se celebrará el próximo 7 de mayo con un amplio programa de actividades y una clara apuesta por el comercio local.

Durante toda la jornada, el centro de la capital del Raiguer se llenará de ambiente con el tradicional mercado semanal, que este año contará con más puestos que nunca, además de una variada oferta cultural, deportiva, musical y familiar. El evento se consolida así como una de las citas más destacadas del calendario festivo de la ciudad.

La principal novedad de esta edición es la puesta en marcha de la campaña de dinamización comercial '+ Local + Nostre + Dijous Gros', una iniciativa destinada a incentivar las compras en el comercio de proximidad. Más de 60 establecimientos se han adherido a esta propuesta, ofreciendo promociones especiales durante toda la semana y regalos directos por compras superiores a 20 euros.

La regidora de Ferias y Mercado, Maritxe Fernández, ha destacado que esta campaña busca “dar un impulso decidido al comercio local, una pieza clave de la vida económica y social de Inca”, y ha animado a la ciudadanía a salir a la calle y participar en la jornada.

Uno de los espacios centrales será la Plaça del Mercat, que acogerá la tercera edición de la 'Botiga al carrer', con la participación de numerosos comercios locales que ofrecerán descuentos y ofertas especiales.

El alcalde Virgilio Moreno, durante el acto de presentación. / Ajuntament

El programa incluye también actividades para todos los públicos, como talleres de formación y empleo en la calle Jaume Armengol, propuestas infantiles y familiares —entre ellas un cuentacuentos con Tomeu Granera en la Plaça d'Espanya— y actuaciones musicales a lo largo del día, con la participación de la Orquestra de Cambra de Mallorca y alumnado del Conservatori Municipal.

En el ámbito deportivo, se celebrará la segunda edición de la Milla Escolar Dijous Gros, una iniciativa que fomenta la actividad física entre los más jóvenes en un ambiente festivo.

La gastronomía volverá a tener un papel protagonista con el tradicional Dinar Popular de Faves, que alcanza su duodécima edición y reunirá a centenares de personas en la Plaça de l'Aigua.

La jornada se completará con exhibiciones y espectáculos de danza y artes escénicas, con actuaciones del Club Arthemys, los grupos Lights On Company e Infinity Rebels, así como un musical a cargo de la escuela ADAE en la Plaça de la Llibertat.

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Por su parte, el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha subrayado que el Dijous Gros “refleja el carácter de una ciudad viva, abierta y orgullosa de su tejido comercial, cultural y asociativo”, y ha invitado tanto a la ciudadanía como a visitantes de toda Mallorca a participar en la jornada.