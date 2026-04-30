Denuncian que faltan datos técnicos "clave" en el proyecto del segundo cable

La plataforma ciudadana ANACA ha alertado de que se están adoptando posicionamientos institucionales sobre el trazado del segundo cable eléctrico en el norte de Mallorca sin que se haya puesto a disposición toda la información técnica necesaria para una evaluación rigurosa y completa del proyecto.

Según expone la entidad, diversos documentos oficiales evidencian que cuestiones fundamentales siguen sin resolverse. Entre ellas, destaca la posible utilización de infraestructuras ya existentes en la central de Es Murterar. Sobre este punto, recuerdan que el Ayuntamiento de Alcúdia solicitó información técnica a Endesa, sin que hasta la fecha se haya incorporado una respuesta concluyente al análisis público.

La documentación disponible, añade ANACA, indica que las conducciones de refrigeración de Es Murterar —incluidos sus emisarios— fueron ejecutadas en la década de 1970 con declaración de utilidad pública y servidumbre de paso subterráneo, formalizada mediante normativa estatal en 1981. Esto implicaría que dichas infraestructuras son anteriores a los desarrollos urbanísticos posteriores, que se habrían implantado en coexistencia con una servidumbre preexistente.

Sin embargo, la alternativa vinculada a estas infraestructuras ha sido descartada en la documentación del proyecto elaborada por Red Eléctrica de España (REE), sin que conste, según la plataforma, un "contraste técnico directo" con el titular de las mismas ni un análisis completo del marco jurídico previo.

ANACA también denuncia dificultades para acceder a información relevante. Según asegura, Estas "carencias" volvieron a evidenciarse durante la reunión informativa celebrada este martes en Alcúdia, donde, según la plataforma, no se ofrecieron respuestas concluyentes a preguntas técnicas formuladas por representantes vecinales. “Lo que está en cuestión no es solo qué alternativa es mejor, sino si se está decidiendo con toda la información necesaria sobre la mesa”, señalan desde ANACA.

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En el plano institucional, la entidad critica la "falta de interlocución" al nivel en el que se están tomando las decisiones. Afirma haber solicitado en tres ocasiones una reunión con la presidenta del Govern —la última el pasado 20 de abril— sin obtener respuesta. En una primera contestación, se les derivó a un encuentro con el director general de Energía, propuesta que rechazaron al considerar que la dimensión del proyecto requiere el máximo nivel institucional.