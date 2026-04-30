Los Cossiers de Alaró tendrán un reglamento para garantizar su continuidad

El Ayuntamiento de Alaró, con el apoyo de la Colla de Cossiers, llevará a aprobación en el pleno de este jueves un reglamento que regula el funcionamiento de los Cossiers, "una de las expresiones más relevantes del patrimonio cultural inmaterial del municipio", destaca el Consistorio.

El texto prevé la creación de la Comisión Especial, un órgano estable de participación, coordinación y asesoramiento que permitirá dotar a esta tradición de un marco jurídico claro y consensuado.

"La iniciativa nace con el objetivo de reforzar la preservación, la transmisión y la dignificación de los Cossiers, así como de garantizar un funcionamiento ordenado y coherente con su importancia cultural y social", explica la institución municipal, que asegura que el reglamento ha sido elaborado con el consenso de la colla de Cossiers y con la participación de los diferentes grupos políticos municipales, "lo que facilita una previsión de aprobación por unanimidad".

La nueva Comisión Especial estará integrada por representantes del Ayuntamiento, miembros de la colla en activo, antiguos cossiers y personas conocedoras de la tradición, configurando así "un espacio paritario y plural". Entre sus funciones principales destacan la aprobación y supervisión del texto normativo interno que regirá la colla —equivalente a los estatutos de una entidad—, así como la garantía de su cumplimiento y la toma de decisiones relevantes vinculadas a la organización y evolución de los Cossiers.

Además, la Comisión también tendrá un papel clave en la conservación de los elementos tradicionales de la danza, la música, el vestuario y el ritual, así como en la promoción de actividades formativas y divulgativas y en la gestión de la proyección pública e institucional de los Cossiers.

El alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, ha destacado que “con este reglamento damos un paso muy importante para proporcionar seguridad jurídica y estabilidad a una de nuestras tradiciones más queridas”. En este sentido, ha indicado que “los Cossiers son de todo el pueblo, pero hasta ahora no disponían de una herramienta normativa clara que garantizara su buen funcionamiento y su continuidad”.

Perelló también ha puesto en valor el proceso de elaboración del documento: “Es un reglamento fruto del consenso, que ha sido elaborado conjuntamente con la colla y con el resto de fuerzas políticas, y eso le da una solidez y una legitimidad muy importantes”. Finalmente, ha remarcado que “la creación de esta comisión nos permitirá preservar la tradición, pero también adaptarla con responsabilidad a los nuevos tiempos, siempre desde el respeto a su esencia”.

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Durante la sesión plenaria está previsto que asistan representantes de la colla de Cossiers, en una muestra del apoyo e implicación de la comunidad en este proceso.