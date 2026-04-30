El bus del TIB amplía el servicio desde este viernes con la reactivación de líneas en las zonas de Alcúdia y de Ponent

En el norte se retoma la línea de Alcanada, se refuerza el servicio del corredor de la bahía de Alcúdia y la conexión con Artà y Cala Rajada

Empieza un año más la línea de Santa Ponça – Banyalbufar

Un autobús del TIB. / CAIB

Redacción Part Forana

La red de autobús TIB amplía el servicio a partir de este viernes, 1 de mayo, con la reactivación de varias líneas en las zonas de Alcúdia y una de la zona de Ponent, según informó la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

En el norte de la isla, retoma el servicio la línea 323 de Alcanada, la línea 325 que une Alcúdia con Artà y Cala Rajada, y la línea 327, que refuerza la conexión entre Alcúdia, el Port y la playa.

Según indicó el Govern, la línea 323 conecta Alcanada con Es Mal Pas con un bus cada hora desde las 8.00 h, primera salida desde Alcanada, hasta las 21.30 horas, última salida desde Es Mal Pas. Esta línea, que estará en servicio hasta finales de octubre, cuenta con tres paradas en Alcanada, una en la estación marítima, una en Alcúdia ciudad y la última en Es Mal Pas.

Con la puesta en marcha de la línea 325, se refuerza la conexión de la bahía de Alcúdia con Artà y Cala Rajada, con salidas desde las 8.20 horas, primera salida desde Alcúdia, hasta las 21.35 horas, última salida desde Cala Rajada.

La línea 327 Alcúdia – Estany Petit refuerza el servicio de Alcúdia, el Port y la playa, con buses desde las 7.40 hasta las 23.25 horas.

El mismo viernes también retoma el servicio la línea 131 Santa Ponça – Banyalbufar, que conecta la zona de Calvià con la Serra de Tramuntana.

