El Ayuntamiento de Sóller instala una red de seguridad en su fachada ante el riesgo de desprendimientos
Se trata de una medida estrictamente provisional, diseñada para garantizar la seguridad mientras se realiza una evaluación exhaustiva de los daños en la madera y se planifica su posterior reparación
Una empresa especializada ha procedido a la instalación de una malla protectora alrededor de todo el voladizo del edificio consistorial de Sóller para prevenir la caída de fragmentos a la vía pública. Esta intervención de urgencia se produce semanas después de que un informe técnico advirtiera sobre el deterioro de este elemento arquitectónico, el cual refleja el desgaste propio de sus casi cincuenta años de antigüedad.
La red cubrirá la totalidad del voladizo, abarcando tanto el perímetro de la Plaza de la Constitución como los tramos de las avenidas del Born y Jeroni Estades.
Se trata de una medida estrictamente provisional, diseñada para garantizar la seguridad mientras se realiza una evaluación exhaustiva de los daños en la madera y se planifica su posterior reparación.
Firó de Sóller
El consistorio ha agilizado los trabajos ante la inminente celebración de las fiestas de la Fira y el Firó. Desde que se detectó el riesgo, el perímetro del edificio ha permanecido acordonado para evitar accidentes; sin embargo, la colocación de esta malla de seguridad permitirá retirar las vallas y asegurar que los actos festivos se desarrollen con total normalidad y sin peligro para los asistentes.
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