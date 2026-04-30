Vivienda en Mallorca
El Ayuntamiento de Andratx aprueba ceder suelo al Ibavi para vivienda protegida con prioridad para residentes
Las actuaciones se desarrollarán en Camp de Mar, en dos solares situados en la calle Taula y en la avenida Gabriel Covas Alemany, donde se construirán en total 78 viviendas
El Ayuntamiento de Andratx, presidido por la alcaldesa Estefanía Gonzalvo (PP), ha aprobado en el pleno de este jueves la cesión de dos parcelas municipales al Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi) para la promoción de vivienda protegida en régimen de alquiler a personas que acrediten al menos 10 años de empadronamiento en el municipio. Gonzalvo destacó que, de esta manera, “se garantiza el acceso a la vivienda a las familias de Andratx en un momento de crisis habitacional en la isla”.
Según informó el Consistorio, las actuaciones se desarrollarán en Camp de Mar, en dos solares situados en la calle Taula y en la avenida Gabriel Covas Alemany, con una edificabilidad de 6.199,20 metros cuadrados y 811,25 metros cuadrados, y una previsión de 69 y 9 viviendas protegidas, respectivamente.
10 años de empadronamiento
Las condiciones de la promoción de pisos sociales establecen que las viviendas se destinen de forma preferente a personas empadronadas en Andratx "que acrediten una residencia mínima, continuada y efectiva de 10 años en el municipio, sin establecer límite de edad", remarcó el Ayuntamiento, siguiendo una línea que han adoptado otras localidades de la isla para priorizar la población residente.
El modelo que se aplicará mantendrá la titularidad pública del suelo, e incorpora mecanismos de control como la reversión de los terrenos al Ayuntamiento si no se destinan al uso previsto en un plazo máximo de ocho años.
"Este acuerdo supone un paso firme para dar respuesta a una necesidad real del municipio, facilitando el acceso a la vivienda a nuestros vecinos”, manifestó la alcaldesa, quien subrayó que se garantiza así que . "estas viviendas cumplan una función social real y lleguen a quienes más lo necesitan”.
Estas actuaciones se suman a otros acuerdos de colaboración público-privada para el impulso de nuevas promociones en el municipio, como la prevista en la calle Rectoría de Andratx, donde se proyectan alrededor de 30 viviendas a precio limitado, según recordó el Ayuntamiento.
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