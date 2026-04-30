Alcúdia despide a Joan Gaspar Vallori en un emotivo pleno: “Gracias por tu compromiso incansable”

El Ayuntamiento de Alcúdia ha despedido este jueves con lágrimas en los ojos al regidor socialista Joan Gaspar Vallori, fallecido el pasado 15 de abril a los 41 años de edad, en un pleno extraordinario lleno de emociones y palabras de afecto hacia la figura del que también era el secretario general de la agrupación socialista local.

La sala de plenos se ha llenado completamente de amigos, familiares, trabajadores municipales y compañeros de partido de Joan Gaspar Vallori, que han querido estar presentes en el homenaje municipal brindado por una corporación que sigue conmocionada por la prematura muerte del político y profesor ‘alcudienc’ como consecuencia de una rápida enfermedad. La imagen de su sillón vacío, ocupado solamente por las flores depositadas por sus compañeros, ha llenado de tristeza a los presentes.

Durante la sesión, los regidores de todos los partidos con representación municipal han dedicado unas palabras para recordar la figura del edil socialista, destacando de forma unánime su “buen carácter” y “disponibilidad” para trabajar a favor del municipio “sin importar la hora ni el día”. También han subrayado la personalidad afable de Vallori por la cual se hacía querer si importar las diferencias políticas.

Los miembros de la corporación y el público aplauden al finalizar el minuto de silencio en memoria del edil socialista. / Ajuntament

La alcaldesa Fina Linares (PP) ha admitido que todavía “cuesta mucho” entrar en la sala de plenos “y no verlo sentado aquí”. “Para mí, Joan Gaspar no era solo un compañero de corporación, era una persona con la que, a pesar de las diferencias políticas, siempre nos habíamos entendido muy bien, éramos amigos políticos”, ha afirmado.

La regidora popular ha explicado que conoció a Vallori en 2011 cuando él solo tenía 25 años “y ya llevaba una legislatura gobernando”. También ha revelado que durante años, el edil socialista “tenía la ilusión de ser el número uno de su grupo municipal algún día”, pero “hace unos meses” Vallori le comunicó algo que “sorprendió” a la alcaldesa: “Me dijo que ya no quería ser el número uno, que la vida también debe vivirse”. “Después entendí que su nueva etapa como profesor le había cambiado un poco, se le veía feliz, ilusionado, hablaba de la escuela, de los alumnos, decía que estaba muy contento de ser maestro”, ha añadido.

Linares ha finalizado afirmando que tanto ella como sus compañeros del PP “le añoraremos mucho”. “No despedimos solo a un regidor, despedimos a una buena persona”.

La sala de plenos se ha llenado de público para despedir al regidor fallecido. / Ajuntament

Especialmente emotivas también han sido las palabras de la socialista Bàrbara Rebassa en nombre del grupo municipal al que pertenecía Joan Gaspar Vallori. Con la voz entrecortada por la emoción, la exalcaldesa de Alcúdia ha afirmado que “no se va quien deja una huella tan profunda en el corazón de Alcúdia” y que “la política pasa, pero el servicio al pueblo y la calidad humana perduran”. Rebassa ha seguido afirmando que “nos deja un hombre de convicciones firmes y corazón generoso, su legado de servicio a Alcúdia y sus valores socialistas quedarán para siempre con nosotros. Gracias por tu compromiso incansable”.

Después ha intervenido la consellera electa del grupo socialista en el Consell de Mallorca, Bea Gamundí, que ha agradecido el reconocimiento municipal a la figura de Vallori, al que ha definido de “ejemplo de buena persona”.

Noticias relacionadas

El acto ha finalizado con un minuto de silencio que ha concluido con un largo aplauso en homenaje al regidor desaparecido.