Más de 1.400 personas apoyan una propuesta social para reabrir Sant Miquel de Campanet

La reapertura diaria del entorno patrimonial del oratorio de Sant Miquel de Campanet suma un amplio respaldo ciudadano. Más de 1.400 personas han avalado la propuesta impulsada por la Cooperativa Social SI, que ya gestionó el complejo religioso, a favor de recuperar la actividad en este conjunto histórico del siglo XIII mediante un "modelo de gestión sostenible con dimensión cultural, religiosa y social".

La iniciativa ha sido registrada formalmente en el Obispado de Mallorca y llega después de que, en junio de 2021, no se prorrogara el convenio que permitía a la cooperativa gestionar el espacio. Desde entonces, explica la cooperativa, Sant Miquel ha permanecido prácticamente cerrado, con un uso muy limitado y sin la actividad continuada que había tenido durante los años anteriores.

Durante su etapa de gestión, la cooperativa logró mantener el recinto abierto ocho horas diarias durante tres años, creando cuatro puestos de trabajo dirigidos a personas con diversidad funcional o en situación de vulnerabilidad. Estas personas asumían tareas de mantenimiento, atención a visitantes, visitas guiadas y gestión de una pequeña tienda-cafetería ubicada en la Casa dels Donats. El proyecto fue reconocido con el Premio ARCA 2019 por su valor en la conservación patrimonial con retorno social.

La propuesta actual defiende mantener el uso prioritario del templo como espacio de culto, al tiempo que apuesta por garantizar una apertura diaria que permita el acceso a residentes, peregrinos y visitantes. Para ello, plantea recuperar la actividad de la tienda-cafetería, con licencia vigente, como motor económico que contribuya a la sostenibilidad del proyecto.

El modelo también contempla que el personal se encargue de la acogida, la información, la organización de visitas guiadas en varios idiomas, así como de la vigilancia, limpieza y conservación ordinaria del conjunto. Además, la cooperativa asumiría los gastos básicos de funcionamiento, como suministros o seguros, evitando costes adicionales para la propiedad.

La iniciativa incluye igualmente la colaboración con el Ayuntamiento de Campanet y las entidades locales para mantener vivas tradiciones como la romería de Pascua y promover actividades culturales vinculadas al entorno.

Noticias relacionadas

Desde la Cooperativa Social SI insisten en que su propuesta busca el consenso y la colaboración institucional. “Un patrimonio cerrado se degrada; un patrimonio vivo se cuida, se comparte y se transmite”, señalan, al tiempo que reiteran su disposición a dialogar con el Obispado, la parroquia y cualquier futura entidad gestora para lograr la reapertura definitiva de este espacio emblemático.