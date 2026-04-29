Vecinos de Cas Català instan al Ayuntamiento a frenar la licencia para 60 pisos de precio limitado en es Barranc

La Plataforma de Vecinos en defensa de Es Barranc de Cas Català ha pedido al Ayuntamiento de Calvià que paralice la tramitación y deniegue la licencia de obras para la construcción de 60 viviendas de precio limitado en el entorno del torrente, un proyecto al que se oponen desde hace cerca de dos años por su impacto urbanístico, ambiental y paisajístico.

Representantes de la junta directiva de la plataforma, acompañados por sus asesores legales y urbanísticos, se reunieron a finales de la semana pasada con el teniente de alcalde de Urbanismo, Jaime Bujosa, y con la directora general del área, María del Mar Colomar, para recabar información sobre el estado de la tramitación del expediente y reiterar su rechazo a la actuación prevista.

A través de un comunicado, los vecinos sostienen que el proyecto supondría transformar la única zona verde que queda para que pase a ser una concentración de bloques de viviendas de varias alturas. Durante los últimos meses, la plataforma ha encargado un informe urbanístico que, según defiende, detecta defectos “no subsanables” en el expediente, entre ellos la supuesta división de la parcela por el dominio público hidráulico del torrente, un extremo que, a su juicio, habría sido obviado en la tramitación.

Presentación de alegaciones

Con ese argumento, la entidad ha presentado alegaciones ante el Consistorio en las que reclama la denegación definitiva de la licencia de obras. La plataforma advierte, además, de que acudirá a la vía contencioso-administrativa si el Ayuntamiento no toma en consideración sus planteamientos.

Según los vecinos, el Ayuntamiento aún no ha dado respuesta a esas alegaciones. La plataforma considera que el Consistorio dispone ya de motivos suficientes para rechazar el proyecto, no solo por las cuestiones urbanísticas, sino también por los riesgos de inundaciones en episodios de lluvias intensas, la saturación de la red viaria de la zona, los problemas de movilidad y la pérdida de paisaje y biodiversidad en este espacio natural.

La oposición vecinal al proyecto se ha mantenido durante los dos últimos años con la convocatoria de concentraciones de protesta e intervenciones en los plenos municipales de Calvià.