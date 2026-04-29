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Sineu acoge una nueva edición del concurso para poner en valor el caballo mallorquín

El certamen morfológico se celebrará este fin de semana en el marco de la feria primaveral de la localidad del Pla

Una imagen de la presentación del concurso morfológico, este miércoles en el mercado de Sineu.

Una imagen de la presentación del concurso morfológico, este miércoles en el mercado de Sineu. / Caib

Redacción Part Forana

Sineu

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través del Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP), ha presentado este miércoles en Sineu el XXI Concurs Morfològic de Cavalls de Pura Raça Mallorquina, que tendrá lugar este fin de semana en el marco de la Fira de Maig.

El acto de presentación, que ha tenido lugar en el mercado de animales de la plaça des Fossar, ha contado con la participación de la gerente del IRFAP, Georgina Brunet, y del alcalde de Sineu, Tomeu Mulet.

El concurso, organizado conjuntamente por el Govern, el Ayuntamiento de Sineu y la Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de Pura Raça Mallorquina, da continuidad a una iniciativa recuperada recientemente para volver a situar esta raza autóctona dentro del calendario ferial y reforzar su visibilidad.

Este año, el certamen contará con la participación de 26 animales, una cifra superior a la de ediciones anteriores, lo que refleja el interés creciente del sector. El programa mantiene la estructura habitual, con actividades el sábado por la tarde y el concurso morfológico el domingo.

Dos ejemplares de caballos de raza mallorquina, este miércoles en Sineu.

Dos ejemplares de caballos de raza mallorquina, este miércoles en Sineu. / Caib

En este contexto, la gerente del IRFAP, Georgina Brunet, ha recordado que «actualmente, en las Illes Balears hay 15 razas ganaderas autóctonas catalogadas y 5 razas caninas, todas en situación de amenaza». En relación con el caballo mallorquín, ha destacado que «mantenemos un censo estable, con las mismas familias y reproductores que en años anteriores, y un ligero incremento del número total de animales, con cinco ejemplares más respecto al año pasado». Según Brunet, «este aumento, aunque moderado, indica que no estamos en regresión, sino en una tendencia positiva».

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Por su parte, el alcalde de Sineu, Tomeu Mulet, ha agradecido el apoyo de la Conselleria y del IRFAP, y ha señalado que «gracias a esta colaboración se puede llevar a cabo el concurso por tercer año consecutivo». Mulet también ha destacado la función del certamen y ha remarcado que «es una oportunidad para dar visibilidad a una raza que aún es poco conocida y cuenta con pocos ejemplares». En este sentido, ha añadido que «es necesario incentivar la cría y conseguir que los jóvenes se interesen por ella, aunque actualmente hay poca oferta de animales en el mercado».

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