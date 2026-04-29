El PSOE denuncia la "dejadez total" de las playas de Can Picafort a las puertas de la temporada

El PSOE de Santa Margalida ha denunciado este miércoles lo que consideran una "dejadez total" de las playas de Can Picafort por parte del Ayuntamiento "en pleno inicio de la temporada turística".

Los socialistas expresan su "indignación" ante el estado de "parálisis y abandono" que sufren las playas del núcleo costero, ya que a las puertas de la temporada alta las playas siguen sin tener servicios como sombrillas y hamacas, señala el único grupo de la oposición municipal.

A su entender, la situación de las playas responde a una "falta de planificación sin precedentes". El PSOE recuerda que la licitación de las playas es un "trámite rutinario" que debe ponerse en marcha a finales de año para que todo esté a punto en abril. El problema, añaden, es que este año "el proceso no se ha iniciado hasta este mes de abril, un hecho que no pasa a ningún otro ayuntamiento de Mallorca y que evidencia el descontrol total que se vive en el Ayuntamiento".

En este sentido, los socialistas explican que debido a esta "falta de previsión", el Ayuntamiento, gobernado por un pacto entre el PP y la Convergència de Joan Monjo, ha tenido que contratar a una empresa externa para retirar el alga de la playa. "Estamos pagando con el dinero de todos los vecinos una tarea que normalmente debería asumir la empresa adjudicataria del servicio", apuntan. El PSOE denuncia que este gasto es "injustificable" porque se pierden recursos que "podrían destinarse a necesidades reales de los ciudadanos".

La playa de Can Picafort presenta esta imagen actualmente, sin ningún tipo de servicio. / Ajuntament

Por otra parte, el PSOE vuelve a señalar directamente como "principal responsable de esta situación" al alcalde Martí Torres (PP), que también ejerce de senador. "Mientras el alcalde mira hacia Madrid, nuestras playas están desatendidas y la imagen turística de Can Picafort recoge numerosas quejas", aseguran.

A su entender, se trata de "saber gestionar". "No hay ninguna explicación para esta dejadez más allá de la ausencia del alcalde, gestionar bien significa hacer las cosas cuando toca y no provocar pérdidas económicas al Ayuntamiento por pura desidia y mala planificación", concluyen.

"Vamos adelantados", replica el alcalde

Por su parte, el alcalde Martí Torres justifica el retraso acumulado en las cuestiones burocráticas que frenan el proceso de licitación de los nuevos adjudicatarios para los próximos cuatro años en los dos lotes que se licitan, correspondientes a Can Picafort y Son Bauló.

Torres explica que hace cuatro años, cuando también se renovaban los adjudicatarios, este proceso concluyó incluso más tarde. "Cuando coincide en año de autorización de Costas, siempre se adjudica tarde porque hasta el mes de noviembre no se puede pedir la nueva; Costas tarda entre cuatro y cinco meses en contestar y después se puede licitar, aunque nunca antes de de tener y estudiar la documentación porque siempre hay cambios", explica. Torres calcula que este año el proceso finalizará en torno al 20 de mayo, mientras que en 2022 se adjudicaron el 23 de junio, por lo que "vamos un mes adelantados", subraya el regidor popular.

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El alcalde añade que estos días el Ayuntamiento ha llevado a cabo la puesta a punto provisional de las playas para que estas estén disponibles para los bañistas, a la espera de que los adjudicatarios asuman el relevo. "En los próximos años, las empresas adjudicatarias se encargarán de estos trabajos que este año presta el Ayuntamiento", asegura Torres.