Los museos marítimos de Sóller y La Ràpita, en Tarragona, ya son hermanos

El Museu de la Mar de Sóller y el Museu de la Mar de l’Ebre ya son instituciones formalmente hermanas. Ayer por la tarde se llevó a cabo el acto oficial de hermanamiento en el oratorio de Santa Catalina de Alexandría para así poner el broche al estrechamiento de vínculos entre los municipios y las cofradías de pescadores de Sóller y La Ràpita (Tarragona).

El evento congregó a numerosos vecinos de ambos municipios y sus respectivas autoridades. Ayer mismo llegaron al Port de Sóller más de 50 vecinos de La Ràpita para participar en el acto encabezados por su alcalde Javier Reverté.

Los actos comenzaron a primera hora de la mañana con la llegada al puerto del velero Rafael Verdera, a bordo del cual viajaron varias personas y el arroz recolectado en el Delta del Ebro que sirvió para cocinar una paella que se sirvió en la estación naval del Port de Sóller.

Escultura

Los actos de hermanamiento continuarán hoy con la inauguración del paseo peatonal dedicado al municipio catalán y el descubrimiento de una escultura que servirá para recordar el vínculo existente entre ambos municipios.

Noticias relacionadas

El trasfondo de estos actos celebrados en el Port de Sóller reside en las raíces familiares que, todavía hoy, perviven entre ambas localidades. La relación entre Sóller y La Ràpita se forjó a través del mar, cuando pescadores de la costa catalana cruzaron el canal para establecerse en el valle de Sóller. Esta herencia sigue viva en los antepasados de muchas familias que hoy faenan en aguas mallorquinas, por lo que han convertido este hermanamiento en un reconocimiento formal a una historia compartida de migración, trabajo y fraternidad marítima.