Més denuncia "improvisación y opacidad" en la gestión de la hospedería del castillo de Alaró

Més per Alaró ha criticado este miércoles la reacción del alcalde y presidente de la Fundació Castell d’Alaró, Llorenç Perelló, ante la situación de la hospedería, después de que se haya anunciado a última hora una solución provisionalpara mantener parcialmente el servicio. La formación considera que esta respuesta llega tarde y evidencia una falta de planificación, asegurando que el equipo de gobierno actúa solo tras la presión pública.

El grupo ecosoberanista denuncia también una grave falta de transparencia, ya que el Patronat de la Fundació no ha sido informado ni convocado para aprobar la contratación provisional, según Més, a pesar de que el alcalde ha afirmado que cuenta con su visto bueno. En este sentido, han solicitado acceso al contrato y cuestionan que se haya tomado una decisión relevante al margen de los órganos de gobierno. "Hablamos de una decisión que afecta directamente a la gestión de un espacio emblemático", señala el portavoz Adolfo Collado.

Asimismo, Més alerta de la "incertidumbre económica" que genera esta medida, puesto que "se desconoce su coste" y supone un cambio de modelo: en lugar de recibir ingresos por la explotación del servicio, sería ahora la Fundación quien asumiría los gastos.

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La formación sostiene que la solución planteada es solo un “parche” que confirma la mala gestión del proceso, recordando que ya habían advertido del retraso en la tramitación del concurso pese a disponer de una prórroga hasta finales de abril. Por todo ello, exigen explicaciones inmediatas, mayor transparencia y una planificación rigurosa que garantice un servicio digno y estable en el Castell d’Alaró.