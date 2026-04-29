Marratxí aprueba inversiones de 23,1 millones del remanente pese al informe desfavorable del interventor

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Marratxí estuvo marcado por el debate económico. Uno de los primeros puntos tratados fue la declaración de no disponibilidad de crédito del presupuesto, debido a la prórroga de las cuentas de 2005. La cantidad afectada asciende a 243.000 euros, destinados inicialmente a Servicios Sociales.

La regidora de Més, Aina Amengual, anunció su voto en contra al considerar que existían otras partidas presupuestarias que podían haberse bloqueado antes que la destinada a Servicios Sociales. Por su parte, Miquel Cabot, del PSOE, avanzó su abstención, siempre que las explicaciones del equipo de gobierno resultaran satisfactorias.

El representante del equipo de gobierno, Xisco Ferrà, explicó que habían seguido el criterio del interventor municipal y que esos fondos no podían utilizarse. No obstante, aseguró que, una vez aprobados los presupuestos de este año, la situación quedaría resuelta. Según indicó, las nuevas cuentas podrían aprobarse próximamente en un pleno extraordinario.

Modificación

El otro punto conflictivo del pleno se debatió por urgencia y también salió adelante con los votos favorables del equipo de gobierno formado por PP y VOX. El tema hacía referencia a la modificación presupuestaria extraordinaria 1/26 y a la modificación del anexo de inversiones del presupuesto de 2026. La propuesta contempla aprobar inversiones por un importe de 23.147.125,02 euros, que el consistorio prevé financiar con cargo al remanente.

Hace un año ya se aprobó el uso del remanente por un importe de 15 millones de euros para ejecutar inversiones y obras municipales. Sin embargo, algunas de aquellas actuaciones no se han llevado a cabo y vuelven a aparecer ahora en el nuevo listado de inversiones.

Como ya ocurrió entonces, el interventor municipal mostró su disconformidad. En su informe advierte desfavorablemente la modificación de crédito propuesta, al considerar que su aprobación compromete el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria del Plan Económico-Financiero vigente.

Aina Amengual, de Més, criticó la iniciativa del equipo de gobierno y anunció su voto en contra, al considerar que la medida podía condicionar la gestión económica de futuros gobiernos municipales en Marratxí.

Por su parte, Miquel Cabot, del PSOE, también manifestó su voto contrario. Cabot consideró que era imposible ejecutar todas las obras previstas y recordó que muchas de ellas ya figuraban en el listado de inversiones aprobado con cargo al remanente el pasado mes de mayo.

Entre los proyectos citados se encuentran la construcción de un parque acuático en Marratxí, valorado en 400.000 euros, y la reforma integral de la zona deportiva de Es Figueral-Can Farineta, con un presupuesto de 2 millones de euros, actuaciones que, según señaló, continúan sin ejecutarse, al igual que otras de menor calado.