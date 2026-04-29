Marratxí amenaza con retirar la subvención a un taller infantil de Sant Jordi por incluir una 'estelada' en el cartel
El área de Participación Ciudadana, en manos de Vox, comunica a las entidades organizadoras que la actividad no podrá recibir ayuda municipal mientras la enseña independentista aparezca en el cartel
Los organizadores mantienen el taller pese a perder la aportación económica del Ayuntamiento
Nuevo rifirrafe en Marratxí por motivos ideológicos. El Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, ha comunicado a las entidades organizadoras de un taller infantil de Sant Jordi previsto para este sábado 2 de mayo que la actividad no podrá ser subvencionada mientras en el cartel anunciador figure una estelada.
La iniciativa, enmarcada en la Diada de Sant Jordi, consiste en un taller de modelado de dragones para niños. En el cartel promocional aparecen dragones decorados como si fueran siurells, libros, rosas y, en una de las esquinas superiores, una enseña independentista. Este último elemento ha motivado la advertencia del área de Participación Ciudadana, dirigida por Vox.
Según la comunicación municipal remitida a través de un correo electrónico a los organizadores, el Consistorio no colaborará económicamente con la actividad mientras se mantenga en el cartel “el símbolo de la estelada” situado en la parte superior. El correo fue enviado desde el departamento de Participación Ciudadana “por indicación de la regidora Nerea García”.
El taller está organizado por la Asociación de Vecinos Boreal - Es Figueral Can Farineta y la Associació Cultural Fang i Foc. Pese a la advertencia municipal, las entidades han decidido mantener la actividad, aunque ello pueda suponer la pérdida de la subvención del Ayuntamiento.
La decisión del Consistorio ha introducido un nuevo elemento de polémica en torno a una actividad de carácter cultural e infantil, al vincular la posible ayuda municipal a la retirada de un símbolo político del material promocional.
No es la primera vez
No es la primera vez que en Marratxí se producen discrepancias entre el equipo de gobierno de PP y Vox y asociaciones o colectivos del municipio por cuestiones ideológicas. A mediados de marzo, MÉS denunció la presencia de un asesor de Vox en un taller feminista organizado por el grupo municipal en sa Refinadora, un hecho que los ecosoberanistas calificaron de “precedente peligroso” para la libertad de expresión en espacios municipales.
En 2024, Vox también se opuso a un acto organizado por Enfangats de Pòrtol con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+. Se trataba de una actividad dirigida a menores de 10 años que consistía en un cuentacuentos y un taller de manualidades bajo el título Pòrtol amb Orgull. En un primer momento, el acto fue cancelado por el Ayuntamiento al considerar que era una “actividad inadecuada”. Tras la polémica generada por la censura de VOX, el PP autorizó su celebración en la biblioteca, aunque Enfangats decidió llevarla a cabo pero en una vivienda particular.
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