Manacor renueva el primer tramo de la Via Europa de Cala Murada

El Ayuntamiento de Manacor ejecuta desde el pasado 17 de abril las obras de renovación del primer tramo de la Via Europa de Cala Murada, concretamente el sector comprendido entre el inicio de la calle y el final del primer círculo, que abarca una extensión de 500 metros. El proyecto cuenta con un presupuesto total de 338.377,58 euros, financiados en su totalidad con fondos municipales procedentes de la incorporación de remanentes aprobada por el pleno municipal en noviembre de 2024.

El proyecto se ha presentado este miércoles de mañana por parte del alcalde de Manacor, Miquel Oliver; la delegada de Urbanismo, Núria Hinojosa; la delegada de Cala Murada, Maria del Mar Nicolau; y técnicos municipales del departamento de Urbanismo y la dirección de obras de la empresa adjudicataria.

Las obras, adjudicadas a Melchor Mascaró SAU, tienen un plazo de ejecución previsto de tres meses y suponen una "actuación estratégica" sobre uno de los principales accesos y espacios de circulación del núcleo.

La intervención incluye la renovación completa de las aceras, el reasfaltado de la calzada y la instalación de un nuevo sistema de alumbrado público. Esta reforma permitirá corregir las deficiencias del pavimento existente, especialmente en las zonas peatonales, y adaptar el espacio público a la normativa vigente en materia de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. “El proyecto dignifica la entrada de Cala Murada", apunta el Consistorio.

El alcalde, Miquel Oliver, ha destacado que esta intervención ordena «la vía de entrada de la urbanización y da seguridad a las personas usuarias del equipamiento público municipal - el Centre Cívic -, y a las personas usuarias del transporte público, entre ellas escolares, peatones y tráfico». Por su parte, Núria Hinojosa ha señalado que "es una obra sencilla, pero fundamental sobre todo para embellecer la entrada».

En este sentido, el proyecto también contempla una reorganización más eficiente del espacio viario para mejorar la movilidad, favorecer el tráfico de peatones y vehículos, e incrementar la seguridad en este tramo de la Via Europa. Por su parte, Maria del Mar Nicolau ha expresado que esta reforma "es una reivindicación histórica de los vecinos de Cala Murada".

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Esta actuación se suma a otra reciente inversión municipal destinada al mantenimiento de Cala Murada. El pasado mes de abril, el Ayuntamiento incorporó 70.000 euros adicionales para reforzar las labores de desbroce y gestión de la vegetación, una intervención especialmente necesaria dada la ubicación del núcleo en una zona boscosa.