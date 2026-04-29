Mallorca entra en periodo de peligro de incendio forestal: lo que debes saber desde el 1 de mayo

Baleares entra este viernes, 1 de mayo, en el periodo de peligro alto de incendio forestal, una fase especialmente sensible que se mantendrá activa hasta el 15 de octubre, salvo que el Govern decida modificar las fechas por condiciones meteorológicas excepcionales, como ha ocurrido algunos años. La medida afecta a todo el archipiélago y llega con la vista puesta en los meses de más calor, sequía y presión sobre el territorio.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ya tiene aprobado el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de Baleares para 2026, recogido en la Orden 38/2025, publicada en el BOIB el 25 de diciembre de 2025. El plan fija la organización de los medios de prevención, vigilancia y extinción para la campaña de este año.

Qué implica el periodo de peligro alto

Durante esta etapa se refuerzan las medidas de prevención y vigilancia en el entorno forestal. La principal consecuencia para los ciudadanos es que el uso del fuego queda mucho más limitado en zonas de riesgo, especialmente en terreno forestal y en áreas próximas a masa forestal.

El Govern recuerda cada año que esta época tiene como objetivo proteger el patrimonio natural y reducir el riesgo para personas, viviendas y bienes ante los incendios forestales, especialmente en los meses en los que coinciden temperaturas altas, viento, vegetación seca y mayor presencia humana en espacios naturales.

Del 1 de mayo al 15 de octubre

La fecha ordinaria de inicio del periodo de peligro alto en Baleares es el 1 de mayo, con final previsto el 15 de octubre. No obstante, el calendario puede adelantarse si la situación meteorológica lo aconseja. De hecho, en campañas anteriores el Govern ha avanzado la entrada en vigor del periodo de riesgo en algunas islas por la falta de lluvias y el aumento del peligro de incendio.

Por eso, aunque el calendario general sitúa el arranque el 1 de mayo, la recomendación es consultar los avisos oficiales antes de realizar cualquier actividad que pueda generar riesgo, como quemas agrícolas, uso de maquinaria, barbacoas o trabajos en fincas próximas a zona forestal.

Además de estas medidas generales, algunos ayuntamientos también aplican otras restricciones en sus espacios naturales, como es el caso de Bunyola, que prohíbe la entrada de vehículos particulares a la Comuna.

El mapa diario de riesgo de incendio

Además del calendario general, Baleares cuenta con el sistema Alerta Foc, que establece cada día el nivel de riesgo meteorológico de incendio forestal en las islas. Este mapa diario clasifica el peligro en diferentes niveles, del 1 al 4, y condiciona la regulación de actividades como la quema de restos vegetales o el uso del fuego.

Este sistema es clave porque el riesgo puede cambiar de un día a otro en función del viento, la temperatura, la humedad y el estado de la vegetación.

Situación de Baleares en el sistema 'Alerta Foc' para el 30 de abril, un día antes del inicio de la época de peligro de incendio forestal / GOIB

Mallorca, especialmente vulnerable

En Mallorca, la vigilancia se concentra especialmente en zonas forestales y de interfaz urbano-forestal, es decir, áreas donde las viviendas, fincas o urbanizaciones están muy cerca del monte. La Serra de Tramuntana, los pinares del litoral, los torrentes, las zonas agrícolas abandonadas y los entornos con vegetación seca son espacios especialmente sensibles durante la campaña.

Un descuido puede tener consecuencias graves. Una colilla, una barbacoa mal apagada, una chispa de maquinaria o una quema no autorizada pueden desencadenar un incendio en cuestión de minutos si coinciden calor, viento y vegetación seca.

Qué deben tener en cuenta los ciudadanos

Durante el periodo de peligro alto conviene evitar cualquier actividad que pueda provocar chispas o fuego cerca de zona forestal. También es recomendable limpiar vegetación seca alrededor de viviendas en áreas rurales, no tirar colillas, no dejar basura en el monte y avisar de inmediato al 112 si se observa humo o fuego.

La campaña de 2026 llega, además, en un contexto de creciente preocupación por incendios más rápidos, intensos y difíciles de controlar. El propio IV Plan General de Defensa contra Incendios Forestales de Baleares advierte de un escenario en el que se prevén fuegos cada vez más extensos, intensos y peligrosos.

Una campaña que empieza antes del verano

Aunque el verano suele concentrar el mayor riesgo, el peligro empieza mucho antes. Mayo marca el inicio oficial de una etapa en la que la prevención se convierte en la herramienta más eficaz para evitar emergencias. En Baleares, donde buena parte del territorio combina masa forestal, viviendas dispersas, turismo y actividad agrícola, la colaboración ciudadana vuelve a ser determinante.

La fecha clave es el 1 de mayo: desde ese día y hasta el 15 de octubre, Baleares entra en modo máxima precaución frente a los incendios forestales.