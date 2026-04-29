El Govern se posiciona con Red Eléctrica y defiende la entrada del cable por la bahía de Pollença

El Govern ha defendido este martes que la “opción más adecuada” para la entrada del segundo cable eléctrico entre la península y Mallorca es la zona de sa Ferradura, en la bahía de Pollença, por lo que se posiciona con la promotora Red Eléctrica a favor de un polémico trazado que ha cosechado una amplia oposición vecinal y política en el municipio de Alcúdia.

Así lo ha hecho público el ejecutivo en un comunicado en el que defiende el segundo cable como una “infraestructura clave, segura y con el menor impacto ambiental posible”. Además, el director general de Energía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, ha estado presente en la asamblea abierta celebrada esta tarde en la Casa de Cultura de Alcúdia, convocada por el Ayuntamiento para cumplir un acuerdo plenario que instaba a la institución municipal a ofrecer explicaciones sobre su postura en relación al cable con motivo de un informe encargado por el Consistorio que, hecho público el pasado febrero, cuestionaba totalmente el proyecto oficial y se posicionaba a favor de la entrada de la interconexión por la bahía de Alcúdia.

De hecho, la aparición de este informe ha reabierto el debate sobre el trazado del segundo cable en el municipio. A principios de abril, el pleno aprobó por unanimidad una moción a favor de revisar el proyecto de Red Eléctrica cuando hasta la fecha el equipo de gobierno se había mantenido tibio a la hora de defender un cambio de trazado con el argumento del amplio consenso alcanzado entre todas las instituciones implicadas y un sector de los vecinos para definir el itinerario del cable por el interior del municipio.

La postura del Govern a favor del proyecto oficial supone un espaldarazo importante para Red Eléctrica y también para el equipo de gobierno municipal que se había conformado con el trazado que se ha expuesto al público. “Los estudios técnicos, medioambientales y normativos han confirmado que, en lo que respecta al trazado marino, la entrada por sa Ferradura es la opción más adecuada porque es la alternativa que presenta un menor impacto ambiental, con unos efectos sobre la posidonia que son hasta once veces inferiores con respecto a otras opciones, tal y como recogen tanto los informes técnicos como el estudio de impacto ambiental del proyecto”, sostiene el ejecutivo autonómico.

En relación al trazado terrestre, destaca el “trabajo conjunto” que ha permitido definir una propuesta que “reduce en más de un 60% el paso del cable por zonas próximas a viviendas” y que además “incorpora medidas de protección reforzadas para minimizar las molestias a los vecinos”.

Asimismo, el Govern también ha “descartado” alternativas como la instalación del cable sin soterrar sobre el fondo marino, ya que “esta opción no es viable técnicamente y comprometería la seguridad de la infraestructura y del suministro eléctrico”.

El Govern justifica su participación en la asamblea en la “voluntad de transparencia” que, a su entender, “ha caracterizado todo el proceso”, así como en la necesidad de “explicar el trabajo realizado para garantizar la solución más favorable para esta infraestructura imprescindible para avanzar en la transición energética y asegurar un suministro eléctrico más robusto y seguro”.

Reunión informativa

Decenas de personas han acudido esta tarde a partir de las 19 horas a la Casa de Cultura para asistir a la asamblea convocada por el Ayuntamiento y que ha evidenciado las posturas encontradas con respecto a esta infraestructura.

La reunión ha sido presidida por la alcaldesa Fina Linares y ha contado con la presencia de diversos representantes del Centro Balear de Biología Aplicada (CBBA), entidad que ha elaborado el informe encargado por el Ayuntamiento. Estos han explicado a los presentes el contenido del estudio que concluye que la mejor opción para la entrada del cable es la bahía de Alcúdia, aprovechando los conductos subterráneos de entrada a la central de es Murterar, una opción que parece descartada por las instituciones competentes.

Una imagen del público presente en la reunión informativa. / J. Frau

Algunos vecinos organizados en torno a la entidad ANACA han planteado algunas cuestiones del proyecto, destacando las "contradicciones" entre el trazado elaborado por Red Eléctrica y otras alternativas planteadas en el citado informe, así como los diferentes criterios relacionados con la afectación del cable sobre las praderas de posidonia.

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Uno de los presentes ha subrayado la "duda razonable" que lleva a pensar que realmente no se han valorado todas las opciones a la hora de diseñar el trazado del cable y ha instado a profundizar sobre la posible utilización de los conductos subterráneos para conducir el cable de forma más directa hasta es Murterar, lo que evitaría el trazado terrestre por el interior del municipio. Otra cuestión que se ha planteado es el posible impacto de los campos electromagnéticos sobre los vecinos del municipio, destacando que no existen pruebas de su afectación ni de su inocuidad.