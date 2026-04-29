El Gob alerta de que s'Albufera vive su peor situación ambiental por la falta de gestión

El Gob ha alertado este miércoles de que el Parc Natural de s'Albufera de Mallorca atraviesa la peor situación ambiental desde su creación hace 38 años debido a déficits estructurales de gestión, como la falta de personal, la reducción presupuestaria y la inacción administrativa.

Según ha señalado la entidad ecologista en un comunicado tras la reunión de la junta rectora del parque, celebrada este martes tras casi ocho años sin convocarse, esta parálisis ha impedido el correcto funcionamiento de este órgano de participación y control de la gestión.

El Gob ha calificado esta situación de "anomalía inaceptable", al haber impedido la información sobre memorias, presupuestos o modificaciones de planificación, e incluso no haberse convocado ante decisiones relevantes como la ampliación del parque en 2021.

A partir de las memorias de gestión de 2018 a 2025 presentadas en la reunión, la organización ecologista ha advertido de problemas estructurales persistentes, entre ellos una plantilla insuficiente y con vacantes recurrentes.

En 2025, el parque contó con 31 trabajadores, pero solo ocho desempeñaron su labor a tiempo completo durante todo el año, a lo que se suma que el personal también debe atender la reserva natural de s'Albufereta, sin dotación propia desde hace años.

Déficit de vigilancia crónica

La falta de personal afecta especialmente a la vigilancia, un déficit que el Gob califica de crónico, hasta el punto de que personal informador ha asumido funciones de control, mientras que la incorporación temporal de celadores ha sido insuficiente.

En el ámbito presupuestario, la entidad ha advertido de una tendencia a la baja en la financiación ordinaria aportada por la conselleria de Agricultura desde 2022, al margen de fondos extraordinarios, e incluso ha señalado que en 2025 no se destinó ningún recurso a investigación y seguimiento.

El Gob ha alertado además de que este escenario coincide con un aumento sostenido del número de visitantes desde la pandemia, lo que incrementa la presión sobre el espacio natural y agrava el conflicto entre uso público y conservación.

En este sentido, ha indicado que el perfil del visitante ha evolucionado hacia un uso más generalista o deportivo, lo que está transformando áreas del parque en espacios de ocio en detrimento de la observación de fauna y flora.

La organización también ha insistido en la grave crisis ambiental derivada de la salinización y eutrofización del agua, que está provocando la transformación de los carrizales en saladares, con la consiguiente pérdida de hábitats y especies.

Según el Gob, esta situación responde principalmente a la sobreexplotación de los acuíferos que alimentan la zona húmeda, destinados al abastecimiento urbano, el turismo y la agricultura intensiva, sin que hasta ahora se hayan adoptado medidas efectivas.

Aunque la Dirección General de Recursos Hídricos anunció nuevas iniciativas con posibles resultados a medio y largo plazo, la entidad ha expresado sus dudas sobre su eficacia a corto plazo ante el avance de la degradación ambiental.

En resumen, el Gob considera que los problemas del parque son sistémicos y persistentes, derivados de la falta de recursos, el aumento de la presión humana, la escasez de agua y la inoperancia administrativa, y concluye que la situación actual es la peor desde la creación de este espacio natural hace casi 40 años