Esporles reprueba por segunda vez a Le Senne, ahora por sus declaraciones sobre la Ley de Normalización Lingüística
El pleno municipal censura al presidente del Parlament por plantear la derogación o rebaja de la norma como condición para futuros acuerdos políticos
El Ayuntamiento de Esporles ha aprobado en su último pleno municipal una moción de reprobación contra el presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, por sus declaraciones sobre la Ley de Normalización Lingüística. La iniciativa, presentada por PAS–MÉS per Esporles, grupo que forma parte del equipo de gobierno, censura que Le Senne haya planteado la derogación o rebaja de esta ley como condición para futuros acuerdos políticos.
El consistorio considera que estas manifestaciones son “incompatibles con el respeto a los derechos lingüísticos de la ciudadanía y con el consenso democrático” que permitió la aprobación de la norma en 1986.
Se trata de la segunda vez que el pleno de Esporles reprueba institucionalmente a Le Senne. La primera tuvo lugar después del episodio en el Parlament en el que el presidente de la Cámara rompió fotografías de Aurora Picornell y de las Roges del Molinar.
La regidora de Política Lingüística, Catalina Rosselló, defendió durante el debate que “no podemos normalizar discursos que cuestionan derechos básicos como el derecho a vivir plenamente en nuestra lengua”. Rosselló añadió que “la lengua catalana es un elemento de cohesión social, no de confrontación”.
Declaraciones "irresponsables"
Por su parte, el alcalde de Esporles, Josep Ferrà, afirmó que la reprobación supone “una respuesta institucional clara ante unas declaraciones irresponsables que ponen en riesgo un consenso construido durante décadas”. Ferrà sostuvo además que “las instituciones y sus representantes deben estar al servicio de la defensa de los derechos, no de su erosión”, y consideró que Le Senne “no debería ocupar el cargo de presidente” al entender que “no defiende los intereses de nuestras islas ni nuestra lengua”.
La moción coincide con el 40 aniversario de la Ley de Normalización Lingüística de las Illes Balears, una norma que, según el Ayuntamiento, supuso un paso decisivo para garantizar los derechos lingüísticos y avanzar en la recuperación del catalán después de décadas de minoración.
El consistorio subraya que la ley ha sido una herramienta fundamental para garantizar el derecho de la ciudadanía a usar el catalán, impulsar su presencia en la administración y en la enseñanza, y fomentar su uso en la vida social y cultural.
Con la aprobación de la moción, el Ayuntamiento de Esporles reafirma su compromiso con la promoción activa del catalán y advierte de que cualquier intento de debilitamiento de la norma supondría “un retroceso en derechos y en cohesión social”.
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