Entidades reclaman una regulación de la velocidad de navegación en la bahía de Pollença

El salón de actos del Port de Pollença acogió este pasado martes la 14ª sesión del Fòrum Talaia, centrada en analizar los impactos de la velocidad de navegación en la bahía y en avanzar hacia posibles medidas de regulación. La sesión reunió a participantes de distintos ámbitos con el objetivo de evaluar la situación actual, compartir diagnósticos y proponer soluciones consensuadas.

Durante el encuentro, se expuso la normativa vigente en materia de velocidad de embarcaciones, así como las restricciones existentes en función de la distancia a la costa, la presencia de zonas de baño y otros factores vinculados a la seguridad. A partir de este marco, se analizó especialmente la situación en la parte interior de la bahía de Pollença, donde confluyen una elevada presencia de embarcaciones y conflictos de uso, entre otras problemáticas.

Uno de los ejemplos destacados fue la reciente regulación aplicada en el canal de sa Dragonera, impulsada por la iniciativa ciudadana Fòrum xarxa sa Dragonera Blava, que fue valorada de forma muy positiva como modelo a seguir en otros puntos del litoral balear.

El debate también abordó los efectos de la navegación a alta velocidad y de las conductas temerarias sobre la seguridad de las personas, recordando los accidentes graves registrados en los últimos veranos en la zona.

Los participantes analizaron la problemática y propusieron algunas medidas para regular la velocidad de navegación. / F. T. N.

En paralelo, se pusieron sobre la mesa los impactos ambientales, especialmente en el interior de la bahía, donde el movimiento de las embarcaciones altera los sedimentos del fondo marino, incrementando la turbidez del agua. Este fenómeno reduce la transparencia y limita la penetración de la luz solar, afectando directamente a las plantas y algas que sustentan el ecosistema marino.

A partir de este diagnóstico, los participantes trabajaron en la definición de posibles medidas para regular la velocidad de navegación, planteando límites adaptados a las características de cada zona y analizando mecanismos para su aplicación efectiva.

Como principal conclusión, el foro alcanzó un consenso sobre la necesidad de establecer una regulación específica de la velocidad en el tramo comprendido entre la punta de l'Avançada y la Gola. Asimismo, se acordó iniciar una ronda de contactos con todos los sectores implicados —club náutico, escuelas de vela, empresas de alquiler de kayaks y windsurf, vecinos y usuarios— con el objetivo de concretar propuestas y recabar apoyos.

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El Fòrum Talaia asegura que seguirá abordando esta cuestión en próximas sesiones, con la voluntad de "avanzar hacia un modelo de uso de la bahía más seguro y compatible con la conservación del entorno marino".