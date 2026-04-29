Bunyola cierra el acceso en coche a la Comuna por el riesgo de incendio forestal

El Ayuntamiento de Bunyola ha cerrado el acceso con vehículos a la Comuna ante el inicio de la época de mayor riesgo de incendios forestales en Mallorca. La medida estará vigente del 30 de abril al 15 de octubre y afecta al acceso rodado al bosque comunal.

Durante este periodo, queda prohibida la entrada de vehículos a la Comuna de Bunyola. El objetivo es reducir el riesgo de incendio y proteger uno de los espacios naturales más emblemáticos del municipio y de Baleares.

La barrera, cerrada hasta octubre

El cierre afecta a los vehículos particulares. Como en temporadas anteriores, la restricción no impide el acceso a pie, por lo que excursionistas, deportistas y paseantes podrán seguir entrando en la Comuna a través de sus caminos. También podrán circular por los caminos del bosque público vehículos oficiales, como el del guarda forestal, o de emergencias.

El Ayuntamiento ha pedido responsabilidad a la ciudadanía para preservar este entorno forestal durante los meses de más peligro y ha apelado a la colaboración vecinal para mantener el bosque seguro.

Una medida habitual en Bunyola

El cierre del acceso rodado a sa Comuna es una medida habitual en Bunyola durante la temporada de mayor peligro de incendio forestal. El año pasado, el consistorio ya aplicó una restricción similar entre el 1 de mayo y el 15 de octubre.

La protección de esta zona cobra especial relevancia después de los episodios registrados en los últimos meses. En marzo, el Ayuntamiento denunció ante el Seprona un fuego provocado en sa Comuna, una zona forestal considerada de alto riesgo.