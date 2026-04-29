Abre en Manacor un café inclusivo para cuidar la salud mental: “T’Estim”, el nuevo proyecto de Estel de Llevant
El nuevo establecimiento, ubicado en la antigua fábrica de Sa Ràfia, ofrece trabajo, formación y acompañamiento a personas con problemas de salud mental
Sophie Mono
Manacor cuenta desde este lunes con un nuevo café inclusivo. Se llama T’Estim y nace con una doble vocación: abrir una puerta al empleo y a la vida comunitaria para personas con problemas de salud mental y, al mismo tiempo, invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre la importancia de cuidar el bienestar emocional.
El local, impulsado por la Fundació Estel de Llevant, ha abierto sus puertas en la Avinguda dels Pins de sa Torre, 97, en el edificio rehabilitado de la antigua fábrica de Sa Ràfia, en Manacor. El espacio funciona como cafetería abierta al público, pero también como punto de encuentro, formación y apoyo para personas vinculadas a la entidad.
Un empleo que ayuda a ordenar el día a día
Uno de los primeros trabajadores del café es Toni Sanchó, de 37 años. Este lunes por la mañana, poco después de la apertura, servía sus primeros pedidos entre nervios y concentración. “Un poco nervioso sí que estoy”, reconocía mientras llevaba una bandeja con dos botellas de agua.
Para él, este nuevo trabajo es mucho más que una ocupación. “El trabajo me distrae. Lo necesito para no pensar en cosas extrañas”, explicaba. Sanchó cuenta que tiene un trastorno, aunque prefiere no entrar en detalles. Dispone de una coordinadora a la que puede llamar en caso de emergencia y que también le acompaña en su día a día.
Hasta ahora, comía habitualmente con sus padres. Ahora, el café también le permite ganar autonomía, ya que el propio proyecto incluye comida caliente al mediodía. “Pero primero tengo que acostumbrarme a todo”, admite. Nunca había trabajado como camarero, aunque sí tuvo una experiencia laboral anterior en el Club Náutico de Portocolom, donde se ocupaba de embarcaciones.
La antigua fábrica de Sa Ràfia, convertida en un espacio social
El café se ubica en un edificio completamente renovado. La antigua fábrica de Sa Ràfia, donde desde los años setenta ya no se trabajaban fibras naturales, ha pasado de permanecer cerrada a convertirse en un espacio luminoso, moderno y abierto al barrio.
La rehabilitación del inmueble ha supuesto una inversión de casi 2,2 millones de euros por parte del Govern balear, con una aportación adicional de 50.000 euros de la Fundación La Caixa.
“El nuevo café es la conexión con el mundo exterior, para que también los vecinos vengan y puedan ver lo que hacemos aquí”, explica Guillem Febrer, gerente de la Fundació Estel de Llevant.
Febrer fue quien, en 2022, transformó la idea de recuperar la fábrica en un proyecto concreto. Ahora, el edificio acoge distintas líneas de trabajo de la entidad: viviendas tuteladas, grupos de conversación, formaciones y, próximamente, una formación dual de camarero para diez participantes.
Un café para romper prejuicios
El objetivo de T’Estim no es solo ofrecer empleo. También quiere ser un espacio donde la ciudadanía pueda acercarse a la realidad de las personas con problemas de salud mental y contribuir a reducir estigmas.
“Aunque en los últimos 15 años se han hecho avances muy importantes, todavía existen prejuicios”, señala Febrer. Según explica, la pandemia marcó un cambio en la forma en que muchas personas perciben la salud mental. “Nosotros también hemos cambiado el enfoque. En lugar de centrarnos solo en las enfermedades mentales, ponemos el foco en la salud mental, porque es algo que nos afecta a todos”, afirma.
La filosofía del nuevo café se resume en su propio nombre: T’Estim, “te quiero”. Para Febrer, no es solo una marca, sino una declaración de intenciones. “Aquí tratamos a las personas con cariño”, resume.
Un lugar para parar, pensar y cuidarse
Las paredes blancas del café están cubiertas de frases escritas a mano en tonos marrones. Son mensajes nacidos también de un proyecto de Estel de Llevant y buscan invitar a la reflexión. Algunos son directos, como “Suicidio no es la salida”. Otros son más sencillos, pero igualmente emocionales, como “Mamá, te quiero” o “reconocer”.
El espacio quiere ser, además de una cafetería, un lugar para bajar el ritmo, detenerse y pensar. Un pequeño refugio en medio de la rutina diaria para recordar que la salud mental también necesita cuidados.
Bocadillos, menú del día y té ecológico propio
La oferta gastronómica incluye desayunos, bocadillos y un menú de mediodía. Por la mañana se sirven diferentes variedades de llonguets, mientras que al mediodía habrá plato del día y postres.
Uno de los productos centrales será el té ecológico T’Estim, que la Fundació Estel de Llevant cultiva y elabora desde hace cuatro años en un huerto integrador cerca de Manacor. De ahí procede también el nombre del establecimiento.
El café abre de 8.30 a 16.30 horas. El café con leche, los refrescos, el té y la cerveza cuestan 2 euros; los bocadillos parten de 3,40 euros, y el menú del día, con bebida y entrante incluidos, cuesta 16 euros.
Dónde está el café inclusivo T’Estim de Manacor
El nuevo café inclusivo T’Estim está abierto desde ahora de 8.30 a 16.30 horas. El café con leche, los refrescos, el té y la cerveza cuestan 2 euros; los bocadillos se ofrecen desde 3,40 euros. El menú del día, que incluye bebida y entrante, cuesta 16 euros. La dirección es Avinguda dels Pins de sa Torre, 97, en Manacor.
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