El velero histórico Rafael Verdera pone rumbo a Sóller para sellar el hermanamiento con La Ràpita

El emblemático velero clásico Rafael Verdera navega en estos momentos hacia el Port de Sóller en una travesía que simboliza el reencuentro entre dos tierras unidas por el Mediterráneo. Esta expedición, que partió hace unas horas desde el puerto de La Ràpita con numerosos navegantes y objetos conmemorativos a bordo, se enmarca en las actividades programadas para formalizar el hermanamiento entre el Museu de la Mar de Sóller y el Museu de la Mar de l’Ebre.

Con este gesto, se pretende consolidar los vínculos históricos entre la localidad mallorquina y el municipio de Tarragona, uniendo no solo a sus instituciones museísticas, sino también a sus ayuntamientos y cofradías de pescadores que ya materializaron el hermanamiento en el año 2023.

La llegada de la histórica embarcación está prevista para este martes, coincidiendo con el acto oficial de hermanamiento que tendrá lugar en el emblemático oratorio de Santa Catalina d’Alexandria. La celebración contará con la presencia de una delegación rapitense formada por medio centenar de personas, entre autoridades y vecinos, que se desplazarán a la isla para participar en una agenda que alcanzará su punto álgido el próximo miércoles. Ese día, el Port de Sóller rendirá homenaje a su municipio hermano con la inauguración de un monumento y el descubrimiento de la placa que dará el nombre de La Ràpita al paseo que bordea la zona portuaria.

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El trasfondo de estos actos institucionales reside en las profundas raíces familiares que, todavía hoy, perviven entre ambas localidades. La relación entre Sóller y La Ràpita se forjó a través del mar, cuando pescadores de la costa catalana cruzaron el canal para establecerse en el valle de Sóller. Esta herencia sigue viva en los antepasados de muchas familias que hoy faenan en aguas mallorquinas, convirtiendo este hermanamiento en un reconocimiento formal a una historia compartida de migración, trabajo y fraternidad marítima.