Santanyí entrega sus Premios Literarios 2026 con Quela Servera, Jovi Lozano-Seser, David Sánchez Pacheco y Lucia Pietrelli como ganadores

El Teatre Principal de Santanyí acogió el sábado la gala de entrega de los Premis Literaris Vila de Santanyí 2026, una cita que volvió a situar al municipio como uno de los referentes de la creación literaria en catalán.

Los principales protagonistas fueron los autores premiados en esta edición. Quela Servera Turnes obtuvo el XLI Premi Bernat Vidal i Tomàs de poesía por COMPOST present_quasi_constant; Jovi Lozano-Seser ganó el IX Premi Antoni Vidal Ferrando de narrativa con Una novel·leta porno; David Sánchez Pacheco fue reconocido con el V Premi Vila de Santanyí de teatro por «F» en el xat; y Lucia Pietrelli se convirtió en la primera ganadora del Premi Blai Bonet de pensament contemporani, en la modalidad de ensayo, con Vestigis. Laberint amb pare en flames.

La incorporación de este nuevo galardón dedicado a Blai Bonet fue una de las principales novedades de la edición, coincidiendo con el centenario del nacimiento del escritor santanyiner. La gala, conducida por la periodista Margalida Mateu, combinó la lectura de los veredictos de los jurados con un homenaje a figuras clave de las letras del municipio, como Bernat Vidal i Tomàs, Antoni Vidal Ferrando y, de manera especial este año, Blai Bonet.

Los premiados recibieron un galardón elaborado en piedra de Santanyí por el escultor local Miquel Ferrer. Las obras ganadoras serán publicadas por AdiA Edicions y se presentarán el próximo 18 de julio, durante las fiestas de Sant Jaume 2026.

La velada contó también con las actuaciones musicales de Tiu Herrero y Miquela Lladó, en una noche marcada por la literatura catalana contemporánea y por la voluntad de consolidar unos premios con una larga trayectoria y proyección de futuro.

Gran interés por las letras

La batlessa de Santanyí, Maria Pons, destacó “el potencial de esta gala como espacio de encuentro” y señaló que evidencia “el gran interés por las letras que hay en el pueblo”, además de consolidar el municipio “como un referente cultural dentro del panorama literario”.

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Por su parte, el regidor de Cultura, Mateu Nadal, subrayó que los premios son “fruto de una trayectoria sólida y comprometida con la lengua” y remarcó que este año se refuerza ese camino “con nuevos galardones que responden a los retos culturales contemporáneos”.