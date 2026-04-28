Eventos
Palmanova acoge este domingo la fiesta por el Día de Europa: éstas son las actividades previstas
Desde las 10 a las 22 horas, el Passeig de la Mar acogerá actuaciones musicales, un mercado internacional y talleres infantiles
Calvià celebra este domingo el Día de Europa con una jornada repleta de actividades para toda la familia. La cita tendrá lugar de 10:00 a 22:00 horas en el Passeig de la Mar de Palmanova.
El evento, organizado por el Ayuntamiento de Calvià, contará con un mercado internacional, talleres infantiles, pasacalles y un variado programa de actuaciones musicales.
En un comunicado, el Ayuntamiento destaca que la celebración del Día de Europa "permite fomentar la cohesión social y reafirmar el compromiso del municipio con los principios fundacionales de la Unión Europea como son la solidaridad, la diversidad cultural y el entendimiento mutuo".
Programación:
10:00 - 20:00 h - Mercado
11:00 - 13:00 h - Pintacaras
11:00 - 17:00 h - Castillos hinchables
11:00 - 12:00 h - Pasacalles
14:00 - 16:00 h - Pintacaras
13:00 - 14:00 h - Pasacalles
17:00 - 19:00 h - Pintacaras
Actuaciones en escenario:
11:30 - 12:15 h: Apertura con actuación de academia de baile moderno.
12:15 - 12:30 h: Inauguración oficial del evento.
12:30 - 13:30 h: Actuación de Ball de Bot (baile regional con música en vivo).
13:30 - 16:00 h: Sesión de DJ (música ambiente).
16:00 - 17:30 h: Primer grupo musical (estilo verbena/festivo).
18:00 - 19:30 h: Segundo grupo musical (estilo verbena/festivo).
20:00 - 21:30 h: Tercer grupo musical (cierre festivo).
22:00 h: Finalización del evento.
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