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Palmanova acoge este domingo la fiesta por el Día de Europa: éstas son las actividades previstas

Desde las 10 a las 22 horas, el Passeig de la Mar acogerá actuaciones musicales, un mercado internacional y talleres infantiles

Palmanova acogerá la celebración del Día de Europa

Palmanova acogerá la celebración del Día de Europa / DM

Redacción Part Forana

Calvià celebra este domingo el Día de Europa con una jornada repleta de actividades para toda la familia. La cita tendrá lugar de 10:00 a 22:00 horas en el Passeig de la Mar de Palmanova.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Calvià, contará con un mercado internacional, talleres infantiles, pasacalles y un variado programa de actuaciones musicales.

En un comunicado, el Ayuntamiento destaca que la celebración del Día de Europa "permite fomentar la cohesión social y reafirmar el compromiso del municipio con los principios fundacionales de la Unión Europea como son la solidaridad, la diversidad cultural y el entendimiento mutuo".

Programación:

10:00 - 20:00 h - Mercado

11:00 - 13:00 h - Pintacaras

11:00 - 17:00 h - Castillos hinchables

11:00 - 12:00 h - Pasacalles

14:00 - 16:00 h - Pintacaras

13:00 - 14:00 h - Pasacalles

17:00 - 19:00 h - Pintacaras

Actuaciones en escenario:

11:30 - 12:15 h: Apertura con actuación de academia de baile moderno.

12:15 - 12:30 h: Inauguración oficial del evento.

12:30 - 13:30 h: Actuación de Ball de Bot (baile regional con música en vivo).

13:30 - 16:00 h: Sesión de DJ (música ambiente).

16:00 - 17:30 h: Primer grupo musical (estilo verbena/festivo).

18:00 - 19:30 h: Segundo grupo musical (estilo verbena/festivo).

20:00 - 21:30 h: Tercer grupo musical (cierre festivo).

Noticias relacionadas y más

22:00 h: Finalización del evento.

TEMAS

  • domingo
  • Europa
  • Mar
  • passeig
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