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Nace un polluelo de buitre negro en la Serra de Tramuntana

La evolución del pequeño voltor, que ha nacido "fuerte y sano", puede seguirse en directo a través de la cámara de FVSM

Imagen del polluelo de voltor negre.

Imagen del polluelo de voltor negre. / FVSM

Redacción Part Forana

Inca

La Fundació Vida Silvestre Mediterránea (FVSM) ha informado este martes que el pasado 18 de abril nació un nuevo polluelo de 'voltor negre' en la Serra de Tramuntana, después de la eclosión del huevo de la temporada 2026, correspondiente a la misma pareja que la fundación ya monitorizó en el pasado. El polluelo se encuentra fuerte y sano, y ya puede ser observado por la ciudadanía en tiempo real a través de la cámara ubicada cerca del nido.

La FVSM añade que, gracias a la cámara de vídeo-seguimiento remoto, "es posible observar el proceso de cría en directo a través de su canal de YouTube, una herramienta de monitorización científica que no interfiere en el comportamiento de la especie".

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