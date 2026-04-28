Medio Ambiente
Nace un polluelo de buitre negro en la Serra de Tramuntana
La evolución del pequeño voltor, que ha nacido "fuerte y sano", puede seguirse en directo a través de la cámara de FVSM
La Fundació Vida Silvestre Mediterránea (FVSM) ha informado este martes que el pasado 18 de abril nació un nuevo polluelo de 'voltor negre' en la Serra de Tramuntana, después de la eclosión del huevo de la temporada 2026, correspondiente a la misma pareja que la fundación ya monitorizó en el pasado. El polluelo se encuentra fuerte y sano, y ya puede ser observado por la ciudadanía en tiempo real a través de la cámara ubicada cerca del nido.
La FVSM añade que, gracias a la cámara de vídeo-seguimiento remoto, "es posible observar el proceso de cría en directo a través de su canal de YouTube, una herramienta de monitorización científica que no interfiere en el comportamiento de la especie".
Suscríbete para seguir leyendo
- Un empresario alemán viaja a Mallorca para presentar sus galeras eléctricas y la policía lo intercepta por circular sin licencia
- Condenan al Consell de Mallorca por utilizar durante 39 años un solar que no era suyo
- Confirman la sanción millonaria a un bar de Calvià por incumplir las normas Covid
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- El Govern comparte los detalles de la futura línea de metro de Palma y abre el periodo de alegaciones sobre el proyecto
- Nuredduna, la calle del mito, la mentira y la transformación
- Un gesto en pleno vuelo a Mallorca desata el debate sobre las conductas incívicas de los pasajeros
- Planes en Mallorca para el puente de mayo de 2026: música, mercados, deporte y cultura al aire libre