Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Claves Eclipse SolarAdolescente Denuncia Violación ColegioCese Coordinadora Salud ManacorAlquiler Cuarto TerrazaCiclista Denuncia Mallorca 312
instagramlinkedin

Movilidad

La ITV móvil del Consell se desplaza este año a más de 40 pueblos para revisar tractores y motos: consulte aquí localidades y fechas

La oferta de la estación itinerante para motocicletas se ha incrementado significativamente en 2026, buscando alcanzar las 10.000 revisiones frente a las 800 del año anterior

Visita institucional a la ITV móvil en Santanyí, este martes

Visita institucional a la ITV móvil en Santanyí, este martes / CIM

Iñaki Moure

Iñaki Moure

La campaña de ITV móvil 2026 del Consell de Mallorca ya ha inspeccionado 400 tractores y más de 1200 motos ampliando la ruta de pueblos a 22 localidades, según informó este martes la institución insular en un comunicado.

Los pueblos que visitará la ITV móvil en próximas fechas para revisar tractores serán los siguientes: en abril, Santanyí, Es Llombards, ses Salines, Pollença; en mayo, Alcúdia, sa Pobla, Muro, Cas Concos, S’Alquería, Llucmajor, Randa, Algaida, Porreres; y en junio, Campos, Montuïri, Sant Joan, Vilafranca y Petra.

Además, en octubre, visitará Artà, Capdepera, Son Servera, Santanyí, Es Llombards, ses Salines, Pollença, Maria de la Salut; en noviembre, Llubí, Consell, Binissalem, Santa Maria, Santa Eugènia, Esporles, Puigpunyent, Valldemossa, Sineu, Lloret, Sencelles, Felanitx, Porreres; y en diciembre, Santa Margalida y Campos.

En el caso de la ITV móvil para motocicletas y ciclomotores, en abril recalará en Santanyí, Alcúdia, Pollença, Algaida, Valldemossa, Esporles, Sencelles; en mayo, en Porreres, Lloret, Llucmajor, Santa Maria del Camí, Bunyola; y, a lo largo del mes de junio, en es Llombards, ses Salines, Campos, Alcúdia, Pollença y Sóller.

Asimismo, en septiembre, visitará Santanyí, Capdepera, Son Servera, Sóller, Binissalem; en octubre, Llucmajor, Alcúdia, Pollença; en noviembre, Santanyí, sa Pobla, ses Salines; y en diciembre, Campos.

Visita institucional

El Consell difundió este martes esta información con motivo de una visita del presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, a la estación móvil en Santanyí, en el marco de la campaña 2026. Durante la mañana, los técnicos inspeccionaron 25 tractores.

A lo largo del año, las ITV móviles se desplazarán a más de 40 pueblos y núcleos rurales para realizar estas inspecciones de tractores, motos o ciclomotores.

En 2026, según enfatizó el Consell, se ha aumentado la oferta para motocicletas con el objetivo de llegar a las 10.000 revisiones a final de año. frente a las 800 que se efectuaron el ejercicio anterior. Respecto a los tractores, el año pasado se revisaron 900 y, este año, se prevé igualar o superar esta cifra hasta alcanzar las 1.000 citas.

Noticias relacionadas y más

«El servicio de ITV móvil sirve para descongestionar los cinco centros que tenemos en la isla y, además, facilita este trámite al residente. De esta manera, se acercan las revisiones a las poblaciones más alejadas y se facilita tener la documentación en regla para vehículos lentos, como los tractores, que no están preparados para recorrer largas distancias por carretera», argumentó Galmés.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • ITV
  • tractores
  • pueblos
  • Motos
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sumar, PP y PSOE instan en Madrid al Ministerio de Cultura a permitir la restauración del castillo de Alaró
  2. Los adolescentes sin móvil podrán llamar desde los comercios de Binissalem
  3. Sant Marc 2026 en Mallorca: récord de pedidos de caracoles en las granjas y 6.000 kilos en Es Cruce
  4. Calvià se da de baja del Fons Mallorquí de Solidaritat, entidad sin ánimo de lucro que se dedica a la cooperación internacional
  5. Programa de Can Picafolk 2026 en Can Picafort: fechas, horarios y actividades del festival de música y tradición mallorquina
  6. El Consell multa con 400.000 euros al campo de polo de Campos por infracciones “muy graves”
  7. Catalina Bauzá Ribot: “Hace 58 años que cocino caracoles por Sant Marc”
  8. Aumenta en Mallorca la difusión de infracciones ambientales ilegales por internet

La ITV móvil del Consell se desplaza este año a más de 40 pueblos para revisar tractores y motos: consulte aquí localidades y fechas

La ITV móvil del Consell se desplaza este año a más de 40 pueblos para revisar tractores y motos: consulte aquí localidades y fechas

El cura de Santa Ponça modificará el sonido de las campanas para suavizar el ruido

El cura de Santa Ponça modificará el sonido de las campanas para suavizar el ruido

El GOB denuncia que el cierre de la ruta senderista de s'Estalella causa un grave impacto ambiental

El GOB denuncia que el cierre de la ruta senderista de s'Estalella causa un grave impacto ambiental

El Teatre Principal de Inca acoge su primera ópera escenificada con vestuario y escenografía creados por alumnado de ADEMA

El Teatre Principal de Inca acoge su primera ópera escenificada con vestuario y escenografía creados por alumnado de ADEMA

Estellencs se cita con la feria del vino y el queso este 1 de mayo

Estellencs se cita con la feria del vino y el queso este 1 de mayo

Santanyí entrega sus Premios Literarios 2026 con Quela Servera, Jovi Lozano-Seser, David Sánchez Pacheco y Lucia Pietrelli como ganadores

Santanyí entrega sus Premios Literarios 2026 con Quela Servera, Jovi Lozano-Seser, David Sánchez Pacheco y Lucia Pietrelli como ganadores

Nace un polluelo de buitre negro en la Serra de Tramuntana

Nace un polluelo de buitre negro en la Serra de Tramuntana

El refugio Betlem II de Artà abrirá el 1 de mayo adaptado para personas con movilidad reducida

El refugio Betlem II de Artà abrirá el 1 de mayo adaptado para personas con movilidad reducida
Tracking Pixel Contents