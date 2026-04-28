La ITV móvil del Consell se desplaza este año a más de 40 pueblos para revisar tractores y motos: consulte aquí localidades y fechas

La campaña de ITV móvil 2026 del Consell de Mallorca ya ha inspeccionado 400 tractores y más de 1200 motos ampliando la ruta de pueblos a 22 localidades, según informó este martes la institución insular en un comunicado.

Los pueblos que visitará la ITV móvil en próximas fechas para revisar tractores serán los siguientes: en abril, Santanyí, Es Llombards, ses Salines, Pollença; en mayo, Alcúdia, sa Pobla, Muro, Cas Concos, S’Alquería, Llucmajor, Randa, Algaida, Porreres; y en junio, Campos, Montuïri, Sant Joan, Vilafranca y Petra.

Además, en octubre, visitará Artà, Capdepera, Son Servera, Santanyí, Es Llombards, ses Salines, Pollença, Maria de la Salut; en noviembre, Llubí, Consell, Binissalem, Santa Maria, Santa Eugènia, Esporles, Puigpunyent, Valldemossa, Sineu, Lloret, Sencelles, Felanitx, Porreres; y en diciembre, Santa Margalida y Campos.

En el caso de la ITV móvil para motocicletas y ciclomotores, en abril recalará en Santanyí, Alcúdia, Pollença, Algaida, Valldemossa, Esporles, Sencelles; en mayo, en Porreres, Lloret, Llucmajor, Santa Maria del Camí, Bunyola; y, a lo largo del mes de junio, en es Llombards, ses Salines, Campos, Alcúdia, Pollença y Sóller.

Asimismo, en septiembre, visitará Santanyí, Capdepera, Son Servera, Sóller, Binissalem; en octubre, Llucmajor, Alcúdia, Pollença; en noviembre, Santanyí, sa Pobla, ses Salines; y en diciembre, Campos.

Visita institucional

El Consell difundió este martes esta información con motivo de una visita del presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, a la estación móvil en Santanyí, en el marco de la campaña 2026. Durante la mañana, los técnicos inspeccionaron 25 tractores.

A lo largo del año, las ITV móviles se desplazarán a más de 40 pueblos y núcleos rurales para realizar estas inspecciones de tractores, motos o ciclomotores.

En 2026, según enfatizó el Consell, se ha aumentado la oferta para motocicletas con el objetivo de llegar a las 10.000 revisiones a final de año. frente a las 800 que se efectuaron el ejercicio anterior. Respecto a los tractores, el año pasado se revisaron 900 y, este año, se prevé igualar o superar esta cifra hasta alcanzar las 1.000 citas.

«El servicio de ITV móvil sirve para descongestionar los cinco centros que tenemos en la isla y, además, facilita este trámite al residente. De esta manera, se acercan las revisiones a las poblaciones más alejadas y se facilita tener la documentación en regla para vehículos lentos, como los tractores, que no están preparados para recorrer largas distancias por carretera», argumentó Galmés.