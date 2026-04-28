La hospedería del castillo de Alaró prestará servicio hasta la nueva concesión

El Patronat del Castell d'Alaró ha informado este martes que la hospedería continuará operativa durante el mes de mayo, a pesar de encontrarse en proceso de adjudicación de la nueva concesión del 'donat'. El hecho de que el concurso quedara desierto en primera instancia ha provocado un retraso en la adjudicación de la concesión, que se prevé se realice en breve para comenzar a operar el 1 de junio.

El Patronat ha activado un plan de continuidad para garantizar el mantenimiento del espacio y parte de los servicios esenciales. En este sentido, se ha contratado a una fundación especializada en la gestión de espacios de ocio y tiempo libre saludable que asumirá la gestión provisional de la hospedería durante un mes.

Así, durante los fines de semana del mes de mayo, de viernes a domingo, la hospedería ofrecerá servicio de restauración y alojamiento con normalidad, permitiendo que residentes y visitantes puedan seguir disfrutando del espacio. Entre semana, en cambio, no habrá servicio al público, pero sí se asegurará en todo momento el cuidado de las instalaciones y de los animales.

Este periodo también servirá para llevar a cabo tareas de revisión, mantenimiento y preparación de las instalaciones, con el objetivo de que el nuevo concesionario pueda iniciar la actividad con todas las garantías y con un servicio completo lo antes posible.

Noticias relacionadas

El alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, ha destacado que “desde el Ayuntamiento y la Fundació Es Castell se está realizando un importante esfuerzo para mantener vivo el servicio y asegurar que el Castell continúe siendo un espacio de referencia para el municipio y para todos los visitantes”. Asimismo, ha señalado que “el retraso en la adjudicación responde a cuestiones ajenas a la voluntad del consistorio y del Patronato de la Fundación”.