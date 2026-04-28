El GOB denuncia que el cierre de la ruta senderista de s'Estalella causa un grave impacto ambiental

El GOB ha denunciado este martes el reciente cierre del litoral de la finca de s'Estalella (Llucmajor), lo que "puede provocar impactos irreversibles sobre hábitats y especies de alto valor ecológico incluidos en espacios protegidos de la Red Natura 2000".

El cierre, ejecutado con palos de madera y malla cinegética a lo largo de todo el litoral colindante con la finca, impide el paso por los caminos tradicionales utilizados hasta ahora por excursionistas y ciclistas entre el Racó de s'Arena (s'Estanyol) y el Pas de Vallgornera. La entidad ecologista recuerda que este itinerario había sido habilitado por el Ayuntamiento de Llucmajor como ruta senderista.

Esta actuación obliga ahora a los usuarios a transitar fuera de los caminos, directamente sobre las rocas litorales, donde "no existen senderos habilitados". "Este hecho no solo incrementa la erosión del terreno, sino que provoca que se pisen comunidades vegetales de alto valor ecológico", denuncia el GOB.

En la imagen se observa la valla que cierra el perímetro de la finca. / GOB

Estas comunidades, añade la entidad, forman parte de Hábitats de Interés Comunitario recogidos en la Directiva europea Hábitats y se encuentran, en esta zona, en un estado de conservación notable. Concretamente, corresponden a los hábitats de acantilados con vegetación de costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos, formaciones bajas de Euphorbia próximas a acantilados y matorrales espinosos endémicos del tipo frigánico.

"Estos hábitats acogen especies de flora de distribución restringida y gran sensibilidad al pisoteo, como Limonium minutum, los 'socarrells' (Launaea cervicornis), las 'lletreres' (Euphorbia pythiusa) o la rara Coris monspeliensis", añade el GOB. El desplazamiento forzado del tráfico de personas y bicicletas hacia estas zonas "puede provocar su rápida degradación y desaparición, especialmente en tramos donde el espacio disponible entre el cierre y los acantilados es inferior a 10 metros".

Además, el paso fuera de camino conlleva el movimiento de piedras y rocas, alterando los microhábitats de invertebrados, entre los que destacan diversas especies endémicas de escarabajos tenebriónidos.

La valla impide transitar por el camino senderista reconocido por el Ayuntamiento. / GOB

El GOB también alerta de que parte de los palos del cierre se han fijado con materiales impropios como cemento u hormigón, y que en algunos tramos se ha eliminado vegetación existente, incluyendo matas, pinos y sabinas. Igualmente, se ha constatado que uno de los carteles informativos de Red Natura 2000, situado al inicio de la finca en la zona de Vallgornera, ha quedado integrado en el perímetro cerrado, dificultando su función informativa.

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Ante esta situación, el GOB ha solicitado a la dirección general de Medio Natural y Gestión Forestal de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural "si se han evaluado previamente las repercusiones de este cierre sobre los hábitats de interés comunitario que justificaron la declaración del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Cap Enderrocat-Cap Blanc".