Estellencs se cita con la feria del vino y el queso este 1 de mayo
La cita reunirá producto local, música, actividades familiares y una muestra de pastoreo como principal novedad de esta edición
Estellencs volverá a celebrar este 1 de mayo una nueva edición de la Fira del Vi i del Formatge, una cita ya consolidada en el municipio que reunirá producto local, gastronomía, tradición y ambiente de pueblo en una jornada dirigida tanto a vecinos como a visitantes.
La feria pondrá de nuevo el foco en el producto de kilómetro cero, especialmente en el vino, el queso y las pequeñas producciones artesanales. Las paradas estarán protagonizadas por productores locales y por propuestas llegadas desde distintos puntos de las islas, aunque buena parte de la oferta procederá del propio municipio.
“En esta Fira del Formatge i del Vi del 1 de mayo en Estellencs se podrá encontrar producto local de kilómetro cero. Gran parte de estas paradas son productos de aquí, de la gente de Estellencs”, ha destacado la regidora Teresa Vidal.
Muestra de pastoreo
Una de las principales novedades de este año será una muestra de pastoreo, que contará con la participación de un pastor de Estellencs y otros cinco miembros de la Associació de Pasturatge de les Illes Balears. La actividad permitirá acercar el público al mundo ganadero y a una tradición estrechamente vinculada al paisaje y a la vida rural de las islas.
La muestra comenzará a las 11 horas en el campo de fútbol, donde se ofrecerá una exhibición y también juegos infantiles para que los más pequeños puedan interactuar con la ganadería.
A lo largo de la jornada, la feria continuará con las paradas de vino y queso, actividades para niños, talleres en ses cotxeres y una programación musical que incluirá cuatro conciertos. El objetivo, según el Ayuntamiento, es convertir el 1 de mayo en una celebración compartida en torno al producto local, la cultura y la convivencia.
“Quiero agradecer a toda la gente del pueblo que participa y a toda la gente que hace posible este momento tan especial para Estellencs”, ha expresado Vidal, quien también ha agradecido “el apoyo y el cariño” de todas las personas que visitan el municipio durante esta jornada.
Con esta nueva edición, Estellencs quiere volver a abrir sus puertas a todos aquellos que deseen descubrir el municipio y disfrutar de una feria cercana, participativa y muy ligada a su identidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un empresario alemán viaja a Mallorca para presentar sus galeras eléctricas y la policía lo intercepta por circular sin licencia
- Condenan al Consell de Mallorca por utilizar durante 39 años un solar que no era suyo
- Confirman la sanción millonaria a un bar de Calvià por incumplir las normas Covid
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- El Govern comparte los detalles de la futura línea de metro de Palma y abre el periodo de alegaciones sobre el proyecto
- Nuredduna, la calle del mito, la mentira y la transformación
- Un gesto en pleno vuelo a Mallorca desata el debate sobre las conductas incívicas de los pasajeros
- Planes en Mallorca para el puente de mayo de 2026: música, mercados, deporte y cultura al aire libre