Denuncian la reanudación de unas obras ilegales en Binissalem que habían sido suspendidas por el Consell

La asociación ecologista Gadma ha denunciado la reanudación de unas obras presuntamente ilegales ubicadas en suelo rústico de Binissalem, concretamente en la parcela 23 del polígono 3 del municipio del Raiguer, pese a que sobre ellas pesa una orden de suspensión dictada por la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca (ADT), entidad dependiente del Consell que vela por la disciplina urbanística en suelo rústico.

Según explica la entidad ‘binissalemera’, los hechos se remontan al 30 de mayo de 2025, cuando los servicios técnicos de la ADT levantaron acta de inspección en unos terrenos clasificados como suelo rústico y afectados por un Área de Interés Agrario (AIA) Extensiva Viña y un Área de Protección Territorial de Carreteras.

En aquella inspección, añade Gadma, se constató la ejecución de obras sin título habilitante, presuntamente constitutivas de una infracción urbanística. Las actuaciones detectadas incluían la construcción de una nave industrial de unos 3.000 metros cuadrados, ejecutada aproximadamente en un 20%, así como la pavimentación con asfalto de una superficie similar y la instalación parcial de la estructura metálica del edificio.

Gadma señala que, tras solicitar información al Ayuntamiento de Binissalem, se les comunicó que desde marzo de 2021 las competencias en materia de disciplina urbanística en suelo rústico están delegadas al Consell de Mallorca, a través de la ADT. Ante esta situación, tanto la entidad como vecinos de la zona denunciaron los hechos ante este organismo, que ordenó la suspensión inmediata de las obras.

La resolución advertía además de que el incumplimiento de dicha orden podría ser comunicado al Ministerio Fiscal por un posible delito de desobediencia, tipificado en el artículo 556 del Código Penal.

Otra imagen de las naves industriales que han sido denunciadas. / Gadma

Sin embargo, este mes de abril de 2026, vecinos de la zona alertaron a Gadma de que las obras se han reanudado y además avanzan a buen ritmo. Gadma asegura que las dos naves proyectadas son “ilegales”, además de una gran losa de hormigón que ya cubre el suelo rústico, “vulnerando todos los artículos que habían sido citados en la resolución de la ADT”.

La entidad también recuerda que en esta misma parcela ya se levantó años atrás un edificio de oficinas de dos plantas sin autorización, y denuncia que se está repitiendo el mismo patrón: ejecutar primero las obras y regularizar después.

Gadma advierte de que esta actuación está transformando un antiguo campo de naranjos en una especie de polígono industrial ubicado en plena zona rural, lo que, a su juicio, vulnera la normativa urbanística vigente.

Por todo ello, la asociación reclama a la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca que vuelva a paralizar las obras y haga cumplir la legalidad “como debe aplicarse a todos los ciudadanos”.

En este sentido, fuentes del Consell de Mallorca han constatado que la ADT inició un expediente de infracción urbanística por la ejecución de estas obras y que se dictó una orden de suspensión de los trabajos de construcción que ya fue notificada en su día a los promotores.

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Ante las informaciones que apuntan a la reanudación de las obras, el Consell asegura que los inspectores de la ADT realizarán una visita de inspección “inmediata” para comprobar si las obras siguen adelante. Si fuese así, la agencia “adoptará las medidas que legalmente correspondan”, concluyen las fuentes de la institución insular.