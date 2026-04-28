Costitx en flor 2026: fechas, horarios, aparcamientos y programa de la feria dedicada a las flores

Costitx ultima los preparativos para vivir una nueva edición de Costitx en Flor, una cita ya consolidada en el calendario festivo de Mallorca y considerada una de las ferias más importantes de la isla. La feria soplará este 1 de mayo los 20 años. Así, el municipio espera recibir durante este jueves por la tarde y el viernes a unas 25.000 personas, según datos de la Policía Local, en una celebración que combina propuestas florales y artísticas, tradición, producto local y participación vecinal.

La feria se inaugurará el 30 de abril a las 17 horas y volverá a transformar las calles, plazas y rincones de Costitx en un gran recorrido floral. El alcalde, Antoni Salas, destaca el carácter “extraordinariamente participativo” de una feria que ha crecido gracias a la implicación del pueblo. Buena parte de las decoraciones son confeccionadas por vecinos y vecinas, colectivos y asociaciones, un esfuerzo que el Ayuntamiento agradece especialmente”.

Costitx en Flor nació hace dos décadas con un marcado protagonismo de jardineros y floristas, que realizaban montajes en las calles. Sin embargo, la crisis económica entre 2009 y 2013 redujo la presencia de empresas del sector y el pueblo asumió progresivamente buena parte de la decoración. Desde entonces, la implicación vecinal se ha convertido en una de las señas de identidad de la feria. “Cuando acaba una edición, muchos ya piensan en la siguiente”, subraya Salas. Hay grupos que trabajan durante casi todo el año, se reúnen para preparar las decoraciones, organizan cenas de calle y fortalecen así los lazos de comunidad”, recalca Salas.

Además de apoyar al sector de la flor, el Ayuntamiento apuesta este año por el producto local con la colaboración de la IGP Ametlla de Mallorca, que será el tema central de las dos plazas principales del pueblo. Habrá decoraciones específicas, promoción de la almendra mallorquina y una exposición de herramientas antiguas a cargo de Jordi Ferragut.

La feria también contará con la participación de entidades sociales. El Colegio Joan XXIII decorará el carreró de sa Nostra, mientras que Amadip Esment colaborará en la decoración de una calle. También habrá una parada informativa de Un Lazo en Movimiento, entidad de lucha contra el cáncer de mama, y presencia de la asociación de fibromialgia, con photocall y parada.

Once aparcamientos

Uno de los puntos clave de esta edición será el plan de seguridad y movilidad. El Ayuntamiento ha preparado, junto a la Policía Local y los trabajadores municipales, un dispositivo especial para facilitar el acceso y garantizar el desarrollo de la feria. Costitx contará con 11 aparcamientos distribuidos alrededor del pueblo, pensados para que los visitantes puedan estacionar desde las cuatro carreteras principales de acceso: Inca, Sencelles, Lloret y Jornets. El despliegue policial y de seguridad estará formado por unos 50 profesionales, que trabajarán durante los dos días, tanto de día como de noche. El alcalde ha querido destacar el trabajo de la Policía Local y del personal municipal para coordinar un operativo “elevado” y adaptado a la gran afluencia prevista.

Exposiciones y recorrido por las calles

El Ayuntamiento acogerá la exposición de pintura Explosión Floral, a cargo de la Fundación D. Diane, con la colaboración de Marilena Borrás. En Ca ses Monges se podrán visitar las exposiciones Ramellers Costitxers, de la Associació de Veïns Es Cap de Bou, y una muestra de bonsáis a cargo de la Sociedad Balear de Bonsái.

Las decoraciones florales de la iglesia serán obra de Flor de Flors, Floristeria Flormania, Floristeria Ben Florit, Floristeria Can Murtó, Antònia Matas, Floristeria Rosa Azul y Floristeria Nicolau.

El recorrido floral pasará por espacios como la plaça Mare de Déu, carrer Portellada, plaça Donants de Sang, carrer Lluna, Penya, Pau, Creu, Jaume I, Carreró de Ca ses Monges, plaça del Jardí, carrer des Racó, calle Sor Maria de Son Ramón, Caps de Bou, Germans de la Caritat, Sa Garriga, Rafel Horrach, Balanguera, Costa i Llobera, Major, Vent, Ramon Llull y Arnau de Santacília.

En el carrer des Racó habrá una exposición de ferrería a cargo de Susanne Hilger. El Betlem de Flors estará en la calle Costa i Llobera y será obra de la Associació Betlemista Francisco Rosselló. En el número 41 de la calle Major, Jardineria Oleander, de Jesús Frutos, presentará su montaje floral.

También habrá esculturas de Carlos Terroba, un artista incondicional de la feria, que este año presentará una gran margarita creada para la ocasión. Además, la muestra Ciutat, Cap a d’alt, de Pep Ramis, se podrá visitar en la calle Costa i Llobera, 4.

El 1 de mayo, a las 10.30 horas, tendrá lugar la Ballada dels Bous i Els Bouets de Costitx i el Dimoni de Son Ganxó, una cita vinculada a una reivindicación que el municipio mantiene viva: “Continuamos reivindicando los Bous de Costitx, som caparruts y no pararemos”, defiende el alcalde.

En la plaça del Jardí habrá muestra de productos agroalimentarios mallorquines. A las 12 horas, en la calle Germans de la Caritat, se celebrará una exposición y venta de antigüedades a cargo de Taller Fira 10, además de la parada informativa de Un Lazo en Movimiento y una muestra canina de ca de bestiar.

En la calle Rafel Horrach habrá muestra de mobylettes y exposición de aves de cetrería.

La jornada concluirá por la tarde con la Horabauxa, a partir de las 17 horas en la calle Sol, con las actuaciones de Islanders, Juan Campos & Gaspar Sampol, DJ Xiron, DJ Bymba & Lola y DJ Joshfm.

Costitx en Flor es ya mucho más que una muestra floral. Es una celebración que moviliza a todo Costitx, refuerza la identidad local y convierte el municipio en un gran escaparate de creatividad, tradición y convivencia.