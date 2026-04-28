Campos reconoce proyectos que impulsan el comercio local y da voz a los jóvenes en la jornada REFERENTS

El Ayuntamiento de Campos celebrará este jueves la jornada REFERENTS, una iniciativa destinada a reconocer proyectos e iniciativas que contribuyen a impulsar el comercio y la actividad económica del municipio.

El encuentro tendrá lugar a partir de las 11.30 horas en el Casal de Can Pere Ignasi y combinará diferentes formatos con el objetivo de fomentar la reflexión, el debate y la participación de los agentes locales. La jornada nace con la voluntad de poner en valor el papel del comercio como elemento clave para la vitalidad, la cohesión y la identidad de Campos, así como para la generación de oportunidades de futuro.

El programa se abrirá con una bienvenida institucional y continuará con la ponencia «El papel del comercio y la actividad económica en Campos: presente y futuro», a cargo del economista y consultor Oriol Cesena. La intervención abordará los principales retos y oportunidades del comercio local, con una mirada centrada en el equilibrio entre tradición, modernidad e innovación.

Uno de los momentos destacados de la jornada será una mesa redonda protagonizada por jóvenes del municipio. En ella participarán cinco alumnos de Bachillerato, que compartirán su visión sobre los hábitos de consumo, la relación de las nuevas generaciones con el comercio local y las expectativas de futuro. Sus aportaciones buscarán plantear ideas para hacer de Campos un municipio más atractivo y adaptado a los nuevos tiempos.

Premios

La jornada culminará con la entrega de los premios REFERENTS, que reconocerán iniciativas destacadas del municipio que han sabido evolucionar combinando arraigo, modernidad y espíritu innovador.

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El acto contará con la participación de alumnos del IES Damià Huguet y de representantes institucionales. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Campos reafirma su compromiso con el tejido económico local y con la implicación activa de los jóvenes en la construcción del futuro del municipio.