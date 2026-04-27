De naturaleza a urbanizaciones: el vídeo que compara Calvià en 1956 y 2026 reabre el debate urbanístico

Una publicación en redes sociales que muestra la evolución de Calvià entre 1956 y 2026 ha generado una intensa conversación sobre el modelo de desarrollo en Mallorca. El vídeo, difundido por el creador de contenido y fotógrafo Antonio Galealba, natural de Elche, contrapone dos imágenes aéreas del mismo territorio con décadas de diferencia: una dominada por la naturaleza y otra marcada por una amplia expansión residencial.

El contraste no ha pasado desapercibido. Donde antes predominaban campos abiertos y espacios sin construir, ahora se observa una zona densamente urbanizada, con viviendas, infraestructuras y servicios que reflejan el crecimiento turístico y demográfico de la isla.

Una reflexión que conecta con la inquietud personal

Más allá de la comparación visual, el propio autor ha acompañado la publicación con una reflexión que ha resonado entre muchos usuarios. “A veces siento que vivo con la sensación de disfrutar y guardar lo que veo en mi día a día, pensando que cualquier día, nos va a ser arrebatado”, escribe, describiendo una sensación de "estrés y ansiedad" ante la transformación constante del entorno. En su mensaje, amplía esta preocupación a otros territorios, mencionando ejemplos como valles en Asturias o pueblos remotos que, según relata, acaban recibiendo proyectos urbanísticos, energéticos o turísticos.

Un debate con posturas enfrentadas

La publicación no ha tardado en llenarse de comentarios, reflejando una división clara de opiniones. Por un lado, hay quienes cuestionan la crítica y defienden que el crecimiento urbano es una consecuencia lógica del progreso. “No entiendo la crítica. ¿Cómo creemos que se han hecho las grandes ciudades?”, plantea un usuario, señalando la contradicción de rechazar la urbanización mientras se disfruta de sus servicios.

Otros comentarios, en cambio, abordan el tema desde una perspectiva más personal y profesional. Un arquitecto explicaba su experiencia trabajando en proyectos de viviendas de lujo en este tipo de entornos: “Cada día me cuestionaba por qué sigo favoreciendo este hecho”. Su testimonio refleja el conflicto entre desarrollo económico y conciencia ambiental. También han surgido voces que ponen en duda la veracidad de las imágenes, preguntándose si se trata de contenido real o generado con inteligencia artificial.

En el extremo opuesto, algunos usuarios adoptan una visión más pragmática: “Yo veo gente teniendo casa”, resume uno de los comentarios, centrando la conversación en la necesidad de vivienda frente a la conservación del territorio.

El caso de Calvià no es aislado, sino que ejemplifica un proceso más amplio vivido en muchas zonas de Mallorca en las últimas décadas. El crecimiento del turismo y la demanda de vivienda han transformado profundamente el paisaje, generando tanto oportunidades como tensiones. El vídeo de Antonio Galealba no ofrece respuestas, pero sí ha conseguido reabrir una conversación compleja: la de cómo equilibrar desarrollo, identidad y sostenibilidad en un territorio limitado como el de la isla.