Lleno absoluto en las paellas de Sant Marc en Sineu: “El secreto de una buena paella es dedicación, buenos ingredientes y amor”

Éxito de participación en las tradicionales paellas de Sant Marc en Sineu. El municipio celebró con lleno absoluto la jornada ayer al mediodía, un día después del patrón. Centenares de personas de todas las edades abarrotaron la plaza de Es Fossar para comer arroz, después de que el sábado fueran los caracoles los verdaderos protagonistas, tal como marca la costumbre popular.

A primeras horas de la mañana, a las ocho en punto, decenas de residentes se apresuraron a reservar los mejores sitios con sombra. El ir y venir de gente portando tablones, caballetes y sillas se prolongó durante más de media hora. Algunos, incluso desplegaron toldos y carpas para protegerse del sol a la hora de la comida. El Ayuntamiento ya había advertido el día anterior que a partir de las ocho de la mañana se podrían empezar a montar las mesas y pedía que se respetara “estrictamente” el horario, así como “respeto” y “orden”.

Las paellas organizadas por el Ayuntamiento de Sineu. / B.P.

La jornada se preveía multitudinaria. Los tickets del menú del Consistorio, que incluían paella, bebida y granizado de almendra por 17 euros, ya estaban agotados el pasado jueves.

Muchos optaron por encargar el arroz en restaurantes de Sineu y otros fueron fieles a la tradición y cocinaron la paella con el hornillo de gas butano al aire libre, en la misma plaza. El ambiente fue festivo y muy familiar y, como en ediciones anteriores, el calor se hizo notar con temperaturas propias del verano.

Maria Àngels Ramis y su marido, Joan Ramos, cocinaron una paella mixta para su grupo de amigos. “Hemos hecho una paella para 16 personas, hemos empezado a hacer el fondo en casa a las nueve de la mañana y luego al mediodía aquí, en la plaza, ya hemos hecho la paella”, explica Joan Ramos. “Este el segundo año que la hacemos nosotros. El secreto para hacer una buena paella es dedicación, buenos ingredientes y amor”, añade Maria Àngels, sonriendo. Junto a la pareja, Ceci, una amiga del grupo, asiente: “Ha sido muy buena, les ha quedado muy bien. El año que viene pueden repetir”.

Este grupo de jóvenes de 17 años hizo su primera paella ayer en la plaza de Sineu. / B.P.

Otro grupo de jóvenes sineuers de 17 años cocinó su primera paella en Es Fossar. “Es nuestra primera paella”, detallan Mercè y Toni.

Celebración por el ascenso de categoría

Ayer al mediodía el equipo de fútbol de Sineu celebró su ascenso a tercera división por todo lo alto con una rúa por todo el pueblo. Un camión con música llevó a los jugadores hasta la plaza de Es Fossar, donde ya se estaban preparando las paellas. No faltó la alegría y el buen humor.

El equipo de fútbol de Sineu celebró su ascenso con una rúa por todo el pueblo. / M. H.

Por la tarde, la sobremesa estuvo amenizada por la actuación musical del Dúo Pacha y a las cinco se llevó a cabo la exhibición del Club de gimnasia rítmica de Sineu. También hubo una rifa y un tardeo organizado por los Quintos de 2006, en el que los más animados salieron a la pista central a bailar.