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Inca celebrará el sábado una Festa de la Primavera dedicada a los mayores

El acto, que se llevará a cabo en la Plaça del Blanquer, incluye numerosas actividades de ocio y una comida popular

El alcalde Virgilio Moreno, en una anterior edición de la Festa de la Primavera.

El alcalde Virgilio Moreno, en una anterior edición de la Festa de la Primavera. / Ajuntament

Redacción Part Forana

Inca

El Ayuntamiento de Inca ha organizado una nueva edición de la Festa de la Primavera, que tendrá lugar este sábado, 2 de mayo, entre las 10,30 y las 17 horas, en la plaça del Blanquer. Esta iniciativa se dirige a la gente mayor del municipio con el objetivo de fomentar el envejecimiento activo, la convivencia y la participación social.

El programa empezará a las 10,30 horas con una completa mañana de actividades, con talleres de peluquería y maquillaje de fantasía, un photocall temático, un taller de fotografía, un taller de repostería saludable y una plataforma 360° para crear recuerdos originales.

A las 12 horas, la fiesta continuará con un desfile de primavera, en el que las personas mayores serán protagonistas sobre la pasarela, luciendo ropa de temporada, en una muestra llena de color y alegría, con la colaboración de comercios locales. A continuación, habrá un espacio de karaoke para compartir música en un ambiente distendido.

Cartel promocional de la Festa de la Primavera de Inca.

Cartel promocional de la Festa de la Primavera de Inca. / Ajuntament

La jornada continuará con una comida popular a las 13,30 horas, con un menú que incluye paella, coca de albaricoque y bebidas. Los tickets se pueden adquirir previamente en el Ayuntamiento y en las asociaciones de personas mayores.

Por último, la celebración culminará a las 15,30 horas con un fin de fiesta con música en directo a cargo de Tom Trovador, invitando a las personas asistentes a disfrutar de un rato de baile y diversión.

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La concejala de Personas Mayores, Antonia Triguero, destaca que «esta fiesta es una oportunidad para reconocer el papel fundamental de nuestros mayores y ofrecerles espacios para compartir, divertirse y continuar activos». Asimismo, remarca que "desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para impulsar iniciativas que fomenten el bienestar emocional y social de las personas mayores del municipio".

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