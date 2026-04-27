Identificados los restos de Antoni Sitges Febrer, asesinado en Son Coletes en 1936

La directora general de relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlament, Francesca Ramis, ha informado este lunes, durante una visita a los trabajos de exhumación que se llevan a cabo en el cementerio de Son Servera, que se ha identificado a una nueva víctima del franquismo. Se trata de Antoni Sitges Febrer, de 46 años, padre de tres hijos y delegado del Ayuntamiento en Son Macià. Sus restos fueron hallados en el cementerio de Son Coletes, en Manacor, en el marco de las excavaciones ejecutadas en el año 2023 dentro del IV Plan de Fosas. Los hechos fueron comunicados a la familia el pasado viernes.

Antoni Sitges Febrer, identificado en Son Coletes. / DM

Conocido con el 'malnom' de 'Morret' o 'des Clot', Antoni Sitges Febrer, trabajaba de campesino en Son Macià. El 28 de agosto fue detenido en su casa y encarcelado. El 7 de septiembre fue asesinado en Son Coletes. Con esta nueva identificación, ya son catorce los cuerpos que han podido ser identificados desde el inicio de la actual legislatura.

Por otra parte, Xesca Ramis ha visitado las excavaciones que se están llevando a cabo en el cementerio municipal de Son Servera para la identificación de restos humanos, en el marco del V Plan de Fosas de las islas, que se ha iniciado en este municipio.

Estas actuaciones están relacionadas con el desembarco de Bayo. Dos historiadores locales, Jaume Miró y Antoni Puig, han recabado nuevos datos que apuntan a que el parterre situado a la entrada del camposanto, entre dos filas de nichos, donde antiguamente se ubicaba una cruz de hierro, podría ser uno de los dos lugares señalados por algunos testigos como zona de enterramiento de represaliados.

Según ha explicado el técnico coordinador de las excavaciones, Cesc Busquets, las primeras intervenciones indican que esta área no se utilizaba habitualmente para enterramientos, sino de forma puntual. Hasta el momento, se han localizado una docena de puntos con restos óseos y de vestimenta, así como pequeños restos de cal, cuyo origen y cronología deberán determinarse.

Los trabajos buscan restos de víctimas del fascismo en las fosas del cementerio 'serverí'. / Biel Capó

Busquets ha señalado que se está estudiando si estas inhumaciones corresponden a entierros puntuales de vecinos de Son Servera o si podrían estar relacionados con soldados del desembarco de Bayo o con miembros de la denominada Guardia Negra, que habrían caído en una emboscada a mediados de agosto de 1936. Según la información disponible, algunos de los cuerpos fueron enterrados en las afueras del municipio y otros en el cementerio.

Asimismo, está previsto llevar a cabo nuevas excavaciones en el mismo recinto, concretamente en la zona de los primeros nichos, datados en el siglo XIX, donde algunos testigos apuntan a la posible presencia de restos de soldados.

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Por su parte, la directora general ha indicado que estas excavaciones pondrán fin al V Plan de Fosas. No obstante, ha subrayado que “esto no significa que, si se detecta la posibilidad de impulsar nuevas actuaciones que permitan encontrar víctimas y devolverlas a sus familias para ofrecerles una sepultura digna, no se vayan a seguir realizando estos estudios”.