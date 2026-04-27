El Ibavi derribará el cine Fantasio de Sóller con cortes de tráfico en la calle Sant Jaume durante seis meses

El histórico edificio del antiguo cine Fantasio, situado en la calle Sant Jaume de Sóller, encara ya la recta final de su transformación con el inicio inminente de las obras para su demolición parcial. La actuación, impulsada por el Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi), supondrá el primer paso para levantar once viviendas de protección pública, pero también comportará importantes afectaciones en el tráfico y la vida cotidiana del municipio durante al menos medio año.

El proyecto, valorado en cerca de medio millón de euros, contempla una intervención compleja que combinará la demolición de buena parte de la estructura con la conservación de elementos emblemáticos, como la fachada principal. El objetivo es “vaciar” el edificio manteniendo las partes esenciales para garantizar su estabilidad e integración urbana, preparando así el terreno para la futura promoción residencial.

Afectación al espacio público

Sin embargo, uno de los aspectos que más impacto tendrá será la afectación al espacio público. Las obras tendrán una duración estimada de seis meses y durante todo este tiempo se registrarán cortes en la calle Sant Jaume, una de las principales arterias de salida del casco urbano de Sóller. Especialmente crítico será el inicio de los trabajos, ya que durante dos meses la vía permanecerá completamente cerrada al tráfico rodado para permitir el uso de maquinaria pesada y la retirada de escombros.

La complejidad logística de la intervención, en pleno casco histórico y en calles estrechas, obligará a combinar maquinaria especializada con trabajos manuales. Además, los residuos generados se trasladarán a la plaza de Antoni Maura, que dejará temporalmente de funcionar como aparcamiento, lo que añade más presión sobre la movilidad en la zona.

El plan de demolición se ejecutará en tres fases, empezando por la retirada de cubiertas y elementos inestables desde el exterior, seguida de la demolición interior mediante accesos seguros, y finalizando con la estabilización de las estructuras que se conservarán. Todo ello se llevará a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y con protocolos ambientales para minimizar el polvo, el ruido y las vibraciones.

Referente cultural

El Fantasio, construido en 1935 y ampliado en 1953, fue durante décadas un referente cultural en Sóller hasta su cierre en 1984. Desde entonces, el edificio ha sufrido un progresivo deterioro que lo ha llevado a una situación de ruina estructural, con cubiertas inestables y forjados parcialmente colapsados.

La intervención permitirá no solo recuperar parcialmente este espacio emblemático, sino también dar respuesta a la creciente demanda de vivienda asequible en el municipio, en un contexto marcado por el encarecimiento del mercado inmobiliario. El solar del Fantasio servirá de punto de partida para la construcción de dos edificios contiguos, unidos por un patio interior, que albergarán once viviendas sociales en régimen de alquiler. En la plata baja se creará un salón de actos polivalente donde, además, se preservarán algunos de los elementos del cine como su proyector o parte de las butacas.